"NE DOZVOLJAVAM IM DA NOĆE KOD PRIJATELJA" Mama pokrenula HAOS na Internetu - napali je zbog svega što BRANI DECI!

"Da li je to baš neophodno?"

Tara Hak je majka dvoje dece, čije odluke o vaspitanju dižu veliku prašinu na društvenim mrežama.

Ona je nedavno objavila snimak na kojem je podelila neka pravila koja njena deca moraju da poštuju, a mišljenja o tome su podeljena. I dok je jedni podržavaju, drugi su je napali kako preteruje i nabija deci velike traume.

Tara je otkrila da ne dozvoljava deci da noće kod prijatelja, dokle god su obaveze oko škole i kuće završeni, ne ograničava im vreme koje provode ispred ekrana i ukoliko ne žele da jedu ono što je spremila - jednostavno neće jesti.

Mnogi drugi roditelji su burno reagovali, protestujući protiv njenih odluka:

- Žao mi je, ali ne slažem se. Veoma podržavam spavanja kod prijatelja. To je sjajan način ne samo da steknu prijatelje, ali i odličan način da se provede vreme sa prijateljima. Uvek dozvoljavam ćerki da joj dođu prijatelji na spavanje. Radila je to sa rođacima i nekim prijateljima. Ne vidim neko zlo u tome i ja sam stalno to radila kad sam bila mlađa - bio je jedan od komentara.

Ipak, Tara je imala objašnjenje za svoju odluku:

- Deca mogu do kasno da ostanu u porodicama kojima verujemo, na okupljanjima, ali kada je vreme za spavanje, dođemo po njih. Postoji toliko toga, seksualni napadi, droga, alkohol, vršnjačko nasilje, nebezbednost od oružja... Deca su najosetljivija kada spavaju. Radije ne bih rizikovala njihovu bezbednost, samo da bi spavali u nečijoj tuđoj kući. Samo pokušavam da eliminišem jedan mali faktor koji bi potencijalno mogao da im naškodi - rekla je ova mama.

Šta vi mislite, da li preteruje?

