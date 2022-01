TRADICIJA DUGA VIŠE OD JEDNOG VEKA: Jedinstven običaj za BOŽIĆ u srpskom selu - bez JEDNE STVARI nema RUČKA

Pravila tokom trke su jednostavna.

Neobična konjska trka održava se svake godine na Božić u Mokrinu kraj Kikinde.

Bez obzira na vremenske prilike, Mokrinčani kažu da tradicija mora da se ispoštuje, pa se kod Bakarne ćuprije okupljaju hrabri konjanici, koji učestvuju u trci na neosedlanim konjima.

- Tradicija se nije prekidala više od 120 godina. Ovaj običaj je u čast naših predaka koji su pre više od veka bili graničari i čuvali granicu sa Austrougarskom - kaže Nenad Čavić iz Mokrina.

A ručka nema dok se trka ne završi!

- Svake godine se ručak u Mokrinu planira tako da se prvo vidi kad je trka. Svi idemo u trke pa na ručak - rekao je Čavić.

Tradicija trke neosedlanih konja u Mokrinu traje već 120 godina.

Pravila tokom trke su jednostavna. Pobednik je onaj koji pobedi dva puta, a takmičari se trkaju tri puta.

- Takmiči se tako što se trči tri puta. Ko dva puta pobedi - taj je pobednik. Na dve dobijene. Jedno vreme nije bilo nagrada nego onaj koji pobedi mora da časti - kaže Čavić.

Objašnjava i zašto su konji neosedlani.

- Teže je jahati neosedlanog konja. To je već postala tradicija. Konji nisu divlji. Kada dođe do mešanja konja, dolazi i do naleta adrenalina, ali uvek sve protekne u najboljem redu - kaže Nenad Čavić.

Početak trke najavljuje se hicima iz lovačke puške.

Prema priči starih Mokrinčana, trke se održavaju u čast ratnika koji su još pre Prvog svetskog rata počeli sa ovom disciplinom. Jahači su na potiskoj granici jahali neosedlame konje, a danas njihovi potomci čuvaju uspomenu na njih.

