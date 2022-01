KOLEGINICA MU ŠALJE BEZOBRAZNE FOTKE I UDARA GA PO ZADNJICI NA POSLU: Prihvatio je igru, ali jedna stvar ga mnogo MUČI!

Zabrinuti muškarac ne zna kako bi se nosio s onim što mu radi atraktivna kolegica s posla, koja mu često šalje svoje provokativne fotografije.

Anonimni muškarac odlučio je da potraži savet stručnjaka za veze.

"Ona ima 24, ja 27 i radimo zajedno tri godine. Uvek je bila prijateljski nastrojena i na početku sam joj uzvratio flert. Nisam znao da ima partnera. Kad sam saznao, povukao sam se, ali ona nije. Uvek me grli i naziva me svojim mužem s posla. Kada prođem pored njenog stola, ona me pljusne po guzi. Kada nismo na poslu, ona mi stalno šalje poruke i deli smešne videe. Nekoliko puta mi je, pijana, poslala golišave selfije. Bio bih besan da sam njen dečko", ispričao je on i dodao da ju je već pitao šta misli njen dečko, međutim ona mu je dogovorila: "Mene moj dečko ne kontroliše".

Zabrinutom muškarcu odgovorili su da je vrlo verovatno njegova kolegica samo želi pažnju jer da ima osećanja prema njemu, odavno bi već nešto konkretno napravila, na primer - prekinula s dečkom.

Mladiću je rečeno da ipak mora odrediti neke granice te da govorom tela joj pokaže da ne podržava to što ona radi: "Ako ona i dalje ne shvati poruku,na miran joj način objasni da si srećan što ste prijatelji, ali flertovanje i slanje golišavih fotografija ipak mora prestati", odgovorili su mu.