ZA OVAJ ZNAK KAŽU DA JE NAJNEZGODNIJI U HOROSKOPU: Uvek bude kako je zamislio, NIKAD NE ODUSTAJE

Njegov vladar Mars podstiče ga da ide silovito napred i da ruši sve prepreke. Ovaj znak ne možete tako lako naterati da odustane od onog što je zamislio, pa umeju da budu prilično nezgodni u ostvarivanju svojih namera.

Energični su i sa žarom rade mnoge stvari i ne primete tako lako da su nekog povredili. Mogu da reaguju agresivno, jer žele da su uvek u pravu. Ne sakrivaju bes ili mržnju, tako da ćete neretko prisustvovati i neprijatnim scenama.

Sada vam je jasno da je reč o Ovnu. On je vatreni znak, po prirodi hrabar i ne plaši se pokušaja i rizika.

Ovan je prvi znak Zodijaka, smatra se veoma hrabrim.

On ne preza ni od čega. Otporan je na sve nedaće koje se nađu pred njim. Uvek je hrabar i spreman na sve, tako da njemu poverite sve što mislite da ne možete sami. Ovan uvek može i sme. Spreman je za akciju u svakom trenutku, piše Mondo.

Uvek se bori za ono što hoće i nikad ne odustaje. To mu je i vrlina i mana.

Spreman je za izazov i zna da ništa nije problem da se ostvari, ako čovek hoće. Nije lako sa njim, treba izdržati svu tu energiju koju ima.

Nije lako predvideti šta on stvarno hoće i uvek je spontan. Voli da započinje stvari, pa je zato pionir u svakoj oblasti. Nikad nikom neće biti dosadno pored njega. Veoma je nezavisan, pa to može biti nekad problem ako radi sa drugima, ali ako je on nadređeni, onda je sve u redu. Voli da bude glavni.

Uvek je direktan, ma šta drugi mislili. Možda ljudi ne vole takve osobe, ali Ovna za to nije briga. On kaže šta misli uvek, pa i po cenu da uvredi nekog. Takav je kakav je i to se neće promeniti. Ako želite iskreno mišljenje, idite kod Ovna i on će Vam reći kakvo je pravo stanje stvari.

Autor: