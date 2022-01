Potrebno je da popijete samo JEDNU ČAŠU DNEVNO: Ovaj napitak može potpuno da OJAČA IMUNITET! (RECEPT)

Potpuno prirodno rešenje za jačanje imunog sistema.

Potpuno prirodno rešenje za jačanje imunog sistemaPandemija korona virusa je i dalje u jeku, a jak imunitet je prva linija odbrane protiv ovog virusa. Telo se najbolje jača, prirodnim napicima, hranom i vitaminima iz voća i povrća. Ova kombinacija sastojaka povoljno deluje na organizam i može da ojača imuni sistem ukoliko se pije redovno.



Potrebni sastojci:

20 grama đumbira

3 limuna

2 kašike meda

Četvrtina kašičice mlevenog bibera

Čaša vode

Priprema:

Oljuštite limun, isecite na sitne kocke i stavite u blender. Dodajte i izrendani đumbir i vodu. Sve dobro izmiksajte, a nakon toga procedite kroz cediljku. U dobijenu smesu dodajte na kraju i mleveni biber i med.

Ovaj sirup čuvajte u staklenoj tegli, u frižideru i pijte svakog dana 30ml pomešano sa 30 ml vode.

Napomena: Ukoliko imate osetljiv želudac, ovaj napitak vam možeda neće prijati.

napitak, eliksir mladosti Foto: Profimedia/ilustracija

Evo kako ovi sastojci deluju na organizam:

Đumbir je bogat eteričnim uljima, kalijumom, manganom, bakrom, magnezijumom i vitaminom B, a u kombinaciji s medom i limunom daje našem organizmu pravu “nutritivnu bombu”.

Limun obiluje vitaminom C, a do sada smo naučili da je on vrlo moćan u jačanju imunog sistema i celog tela.

Sastojak piperin koji se nalazi u biberu povećava apsorpciju vitamina A i C, selena, beta-karotena i drugih lekovitih materija i tako popravlja opšte zdravlje.

