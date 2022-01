Kada umor postane izazov broj 1… Šta je rešenje?

Umor - da li je to naše najčešće neprijatno stanje ili izgovor za mnoge stvari? Koliko ste puta sami sebi priznali - eh, da mi je samo da se ljudski odmorim, sve bih posle lako uradio/la. Ako se često pitate: zašto se osećam umorno i bezvoljno, ili iz dana u dan konstatujete sledeće svoje stanje- nemam snage i samo mi se spava, potrebno je da više saznate o umoru uopšte, i raznim stanjima do kojih on može dovesti, ako se adekvatno ne sanira na vreme.