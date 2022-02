Spavajte kao beba: Ovo su namirnice koje treba da konzumirate da bi imali miran san

Tehnike za poboljšanje kvalitete sna, poput odlaska u krevet u isto vreme, vežbanja i nekorišćenja elektroničkih uređaja pre spavanja, dobro su poznate, a naučnici su sada utvrdili da na kvalitetan san može utiče ishrana, javlja Sputnik.

Studija nedavno objavljena u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics analizirala je 20 prethodnih studija objavljenih između 1975. i 2021. godine.

Cilj je bio utvrditi koja vrsta ishrane najbolje pomaže poboljšanju kvalitete sna.

Istraživači su naglasili da je mediteranska ishrana bolja od ostalih te da vam može pomoći da lakše zaspite i bolje spavate, piše Slobodna Dalmacija.

"Oni koji jedu više hrane bogate vlaknima, zdravim mastima, voćem i povrćem bogatim serotoninom i melatoninom i unose protivupalne hranjive stvari (kao što su antioksidansi ili omega-3 masne kiseline) bolje spavaju, rekla je Katerin Vilson za Eat This.

Dr Majkl Gradner, direktor Centra za spavanje na Univerzitetu Arizona, objašnjava da povezanost sna i ishrane ne zavisi toliko od specifične hrane, koliko od načina na koji jedemo.