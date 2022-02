BEŽE KAO ĐAVO OD KRSTA: Muškarci ne podnose kada ŽENA ovo radi NA POČETKU VEZE

Kada vam se muškaras sviđa i želite da vas primeti, dobro bi bilo da na početku imate na umu nekoliko grešaka koje mnoge žene na početku prave kada grade odnos prema muškarcu. To što ste mu previše dostupni i što činite sve da mu se dopadnete ili što sa druge strane glumite superženu kojoj muškarac nije ni potreban, neće dati rezultate kakve priželjkujete.

Evo šta ne treba da praktikujete:

Greška broj 1: Mnogo sam seksi

Slike na društvenim mrežama menjate i po nekoliko puta dnevno i sve su u standardnoj pozi – malo kože, pogotovo u predjelu dekoltea, kompletna šminka i naravno, neizostavno napućene usne. Kad god ste ful sređeni, slika mora da se pojavi na Fejsbuku, zato što želite da budete sigurni da će vas onaj što vam se dopada videti samo u najboljem izdanju.

Dobijate lajkove, ali ne i od njega. Uvereni da ste neodoljivi, stalno proveravate notifikacije i sigurni ste da ne reaguje samo zato što hoće malo da vas izludi i da se pravi nedostižan. Onda sledi faza u kojoj mislite da treba više da se potrudite i izbacite slike sa još napućenijim usnama... Ali, ne, sasvim netačno i pogrešno. Ne ponavljajte uvek istu grešku. Odmorite malo od Facebook-a i za promenu pravite se da ste vi nedostižni. Nestanite na neko vreme.

Greška broj 2: Dostupna sam

Šaljete mu poruke, zovete ga, javljate mu se, a on ništa. I onda jednom u sto godina on vam pošalje poruku i vi presrećni mislite da je možda upravo vaš trud urodio plodom. Odmah odgovarate i inicirate dalji razgovor, ali ne postižete uspeh.

I ništa, tako čekate da vam piše ili se javi, a on zna da će u svako doba i uvek od vas dobiti odgovor u rekordnom roku, čak i više od jednog odgovora. Uglavnom, kad god vam se javi vi ste tu, uvek dostupni. Pogrešno! Za promenu, potrudite se da barem jednom ne odgovorite na poruku ili poziv.

Greška broj 3: Gde on, tu i vi

Obožavate da izlazite i smatrate da je izlazak jedan od najboljih načina da se upoznate, pa još ako ima i malo alkohola, bićete iskreniji i slobodniji. Mesto izlaska najčešće birate po tome gde je on, pa se uvek kao "slučajno" zadesite na istom mestu. Kompletno se doterate i onda ste celu noć u iščekivanju da li će se on pojaviti. Njegovi prijatelji su tu, ali ne i on. Izlazak vam je momentalno upropašćen, ali vi kao "mudra" dama počnete ludo da se zabavljate da bi vas njegovi prijatelji videli i preneli mu to. Pogrešno! Prijatelji mu neće preneti, a vi ipak pokušajte da se stvarno zabavite.

Greška broj 4: Pijana sam i spremna na sve

U ovoj fazi ste spremni da kažete bukvalno sve i da se posle opravdate kako ste bili pijani. U stanju ste da napravite scenu, da mu kažete da je bezobrazan i da vas vrti oko malog prsta kako želi. Ali, kajanje najčešće dolazi kasnije kada shvatite šta ste mu rekli ili kakvu poruku ste mu poslali, pa onda na red dolazi nova briga – da ga niste nešto uvredili i da li će se posle toga uopšte više javiti. Nazivate samu sebe glupom i razmišljate da se izvinite za tu poruku, kada se izvinite, opet ništa. Onda počnete da plačete. Pogrešno! U ovom slučaju najbolje je telefon „zaboravite“ kod kuće.

Greška broj 5: Moje prijateljice i ja smo zakon i muškarci nam ne trebaju

Ovo je faza kada vas hvata inat. Kruži trač da više nećete da trčite za njim i da se život ne vrti samo oko njega. U tom trenutku obožavate život zato što oko vas ima milion frajera koji su sto puta bolji od njega. Sa drugaricama komentarišete statuse protiv muškaraca, mislite da ste zabavljate, a ustvari umirete od želje da on klikne lajk ili ostavi komentar. Nema potrebe da vam govorimo da sve to gledano sa muške strane, deluje providno.

Ukoliko koristite neku od ovih metoda, prestanite odmah. Na ovaj način samo ćete onoga ko vam se sviđa naterati da vas izbegava u širokom luku.

Autor: Z.L.