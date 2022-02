Posle 22 godine braka ostavio suprugu preko telefona: Sa ljubavnicom trošio ženin novac

Ova ostavljena žena i njen, sada već bivši muž, imaju devetoro dece.

Amerikanka Džuli Gaeta je veliki deo života provela kao domaćica, rodila je devetoro dece, vodila je računa o domaćinstvu i suprugu, a sve to u ime srećne i zdrave porodice.

Međutim, idiličan život poremetilo je saznanje da je njen suprug pronašao ljubavnicu i zbog iste zatražio razvod.

Njegov postupak "slomio" je Džuli u "milion delova", jer, kako kaže, trebalo je stati na noge i doći sebi posle 22 godine zajedničkog života.

Srećom, danas je za Džuli to samo jedno od iskustava koje ju je ojačalo i učvrstilo želju da ceo svet čuje njenu priču.

- Kada mi je suprug prvi put rekao da želi razvod, nisam mogla da verujem - započela je Džuli svoju ispovest.

- Bila sam uverena da je naš brak siguran. Zapitala sam se: "Kako sam mogla da dopustim da se to dogodi?". "Umotana" u sramotu, borila sam se u tišini protiv poniženja. Krila sam to i pravila se da je sve u redu. Nikad ne bih pomislila da će otići. Uostalom, 22 godine i devetoro dece sigurno su nešto značile. Ko odustaje od svega s takvom pozadinom?

Džuli se prisetila i dana kada ju je suprug, posle 22 godine braka, ostavio tako što joj je to saopštio u razgovoru telefonom.

- Bila sam u šetnji sa našim psom, a on se satima nije javljao, pa sam odlučila da ga pozovem. Rekla sam mu: "Gde si? Zašto toliko kasniš?, a on mi je odgovorio: "Čak mi ni moja rođena majka ne postavlja toliko pitanja. Znaš šta? Odlučio sam da više nećemo biti zajedno. Želim razvod!". Stala sam. Oči su mi bile širom otvorene kao i usta. Nikad ranije mi nije rekao ništa slično. Dah mi je postao plitak. Mučnina je stizala u talasima, želudac mi se grčio - detaljno je opisala kako se osećala u tom momentu.

Devoka, tuga, depresija, suze, plakanje

Foto: Shutterstock

Džuli objašnjava da je njen suprug bio kod kuće kada je ona došla iz šetnje, sva uplakana i utučena.

- Zurio je u TV ekran i izbegavao moj pogled. Otišla sam do kuhinje, ne znajući šta bih sa sobom. Pokušala sam da operem suđe, ali nisam mogla da se fokusiram. Nasmešila sam se deci i poželela im laku noć. Brada mi je zadrhtala kad sam stigla do stepenica koje vode u našu spavaću sobu. Moj muž je stajao na vratima, spuštenih ramena - rekla je ova žena.

Kako kaže, muž joj je rekao da razvod "nije ništa strašno" i da nema prostora za tugovanje. Džuli kaže da je rastavu donekle mogla i da prihvati, ali ne i rečenicu koju joj je suprug izgovorio.

- Pogledao me je pravo u oči i rekao: "I da budem iskren, mislim da te nikad nisam voleo. Trebalo je da te ostavim odmah na početku". Okrenula sam glavu od njega i zatvorila oči. Osetila sam ogroman teret na grudima, grlo me je peklo. Nisam mogla da shvatim šta se događa. Reči nisu dolazile, telo mi je bilo mlitavo. Spustila sam glavu. On je počeo da se smeje - ispričala je ona.

Umesto razgovora i pružene šanse za poboljšanje odnosa, Džuli je dobila sve ono što nije očekivala od osobe s kojom je provela 22 godine braka.

Šesto čulo je brzo proradilo



- Legli smo u krevet, a on je stavio slušalice i otvorio aplikaciju sa lekcijom portugalskog. Zatvorila sam oči i tiho zamolila Boga da mi da snage - rekla je ova žena.

Za Džuli stvari su posle nekog vremena postale jasnije. Emocionalna distanca je počela da dobija smisao, njen suprug je tvrdio da nema drugu ženu, već da je jednostavno ne voli.

- Nije ga zanimalo da to nekako rešimo. Prošlo je nekoliko meseci od prvog razgovora, a ja još uvek nisam bila spremna da potpišem papire. Htela sam da uzmem advokata kako bi zaštitila sebe i decu. Rekao je da će se on pobrinuti za decu, ali da ja sam bila savršeno sposobna za rad i da nije dužan ništa da mi da - priseća se Gaeta.



Autor: