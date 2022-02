Ovo je najružnija boja na svetu, stručnjaci tvrde da ljude asocira NA SMRT (FOTO)

Opisuju je kao „smrt“, „prljavštinu“ i „katran“, ali ova ružna nijansa ima važan zadatak da odvrati ljude od pušenja.

Pantone 448 C je boja koja se može opisati kao sivo-tamnosmeđa, a zovu je i neprozirni couché. 2016. godine, nakon tri meseca proučavanja i nekoliko studija koje je sprovela agencija GfK, zaključeno je da je ta boja toliko odvratna da bi mogla da odvrati ljude od pušenja.

„Ljude podseća na smrt i prljavštinu. Niko o njoj nije imao pozitivnih komentara“, objasnila je te godine za britanske medije Victoria Parr, koja je vodila istraživanje.

This colour - Pantone 448 C - is considered to be the ugliest in the world.



When the Australian Department of Health referred to it as "olive green", the Australian Olive Association complained that this denigrated olives.



(Image: علاء; CC BY-SA.) pic.twitter.com/WVSyPFFpIz