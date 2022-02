Samo 86 KALORIJA u 100 GRAMA, JAČA ŽIVCE I SRCE i ŠTITNU ZLEZDU: Povrće koje je SUPERHRANA za DIJABETIČARE

Veoma je hranljivo, tako da je idealno za dijete!

Poznat kao indijski, slatki krompir ili batat, ova namirnica iako je dostupna na našem tržištu, nepravedno je zapostavljena. Postoji mnogo razloga zašto biste trebali slatki krompir uvrstiti u ishranu i već danas ga postaviti na listu za kupovinu. Dobro je znati i da je batat niskokaloričan, sa samo 86 kalorija u 100 grama i veoma hranljiva namirnica. Samo jedan batat od 300 grama može vas držati sitima i do nekoliko sati.

Vitaminska bomba

Veoma je bogat vitaminom B6 koji u organizmu umanjuje hemikaliju homocitein koja je inače povezana sa nastankom degenerativnih bolesti.

Sadrži popriličnu količinu vitamina C. Većina ljudi smatra da je vitamin C važan jedino da lakše prebrodimo i sprečimo prehlade ili grip, a malo se priča o tome da je jednako važan i za jačanje kostiju, sprečavanje deformacije zuba, poboljšava probavu i cirkulaciju. Vitamin C podstiče i proizvodnju prirodnog kolagena u organizmu što nam poboljšava elastičnost kože.

Veoma je važan za redukciju stresa, a poznato je da brani organizam od toksina koji mogu biti povezani sa nastankom raka. Vitamin D koji batat sadrži u popriličnim količinama je od velike važnosti za jačanje imuniteta i opšte zdravlje posebno u ovo doba godine kada je sunčanih intervala sve manje. Vitamin D ima veoma važnu ulogu u nivou energije, raspoloženju, čuva zdravlje srca, kostiju, kože, živaca, zuba i potpomaže rad štitne žlezde.

Izvor gvožđa

Ovo je namirnica koja je bogata gvožđem koje pored toga što je važno za održavanje dobrog nivoa energije pospešuje produkciju belih krvnih zrnaca i ojačava imunitet.

Izvor magnezijuma

Batat sadrži najjači antistres mineral a to je magnezijum koji je neophodan organizmu za zdravlje arterija, kostiju, srca, mišića i živaca.

Izvor kalijuma

Batat je bogat i kalijumom koji reguliše otkucaje srca i nerava. Kao i ostali elektroliti kalijum je zadužen za mnoge veoma bitne funkcije u organizmu kao što su opuštanje grčeva u mišićima, smanjanje otoka i kontrola rada bubrega.

Izvor beta karotena

Pošto je batat izrazito narandžaste boje, jasno je da je veoma bogat beta-karotenom i mnogim drugim karotenoidima koji potpomažu održavanje dobrog vida, jačaju imunitet i veoma su snažan antioksidant koji nas štite od kancerogenih obolenja. Ispecite ga i ponesite na plažu, imaćete hranljiv i ukusan obrok a beta karoten će pozitivno uticati na nijansu ten.



Za dijabetičare

Pomaže stabilizaciji šećera u krvi kod osoba obolelih od dijabetesa tipa 2. Preporuka je da ga konzumiraju osobe sa genetskim predispozicijama za ovo oboljenje jer je odličan u prevenciji ove bolesti. Sadrži antioksidante koji su presudni u sprečavanju komplikacija vezanih za dijabetes.

