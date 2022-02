SVAKI MUŠKARAC U SRBIJI POSLE PREVARE POSTAVLJA ŽENI ISTO PITANJE: Bračni terapeut otkrio i šta žene prvo pitaju!

Bračni terapeut Nebojša Savić dao je savete za uspešan brak, ali je objasnio i da muškarci i žene drugačije shvataju prevaru - evo u čemu je razlika.

Po ugledu na svet u kojem se više od 20 godina obeležava Nedelja braka, Srbija učestvuje šesti put zaredom u toj inicijativi.

Rame uz rame sa više od 26 država i pod ovogodišnjim sloganom "Brak bez maski" projekat kroz razne aktivnosti podstiče parove širom zemlje da slave brak i bračne vrednosti koje, kako nas stručnjaci upozoravaju, poslednjih godina gube iskonsku suštinu.

Bračni terapeut Nebojša Savić bio je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je govorio o tome kako sačuvati brak.

"Svako ko ulazi u brak ulazi da uspe. Svi želimo da uspemo, ali po statistici većina se ne završava srećno. Recept za uspešan brak ne nalazi se u stručnoj literaturi već u našoj okolini. Stopa razvoda kod nas je 20, 25 odsto, što znači da se svaki četvrti brak završava razvodom. Ljudi se previše fokusiraju na to, umesto na onih 47,80 odsto brakova koji se ne završe razvodom. Pogotovo ako su razvodi bogatih i slavnih, svi se previše fokusiramo na to", rekao je Savić.

Ističe da problemi nastaju kada partner krene emotivno da se udaljava.

"Svi mi nosimo maske, nevezano za brak, to je naš odbrambeni mehanizam. Nekih maski smo svesni, nekih ne. Maska je simbol za distancu, oprez i mi smo primetili u bračnoj praksi da kad se ljudi emotivno udaljavaju, tu počinju problemi. Brak bez maske je brak gde ima bliskosti, slobode i gde možemo biti ono što jesmo. To je moguće i preduslov za to je da radimo na sebi. Nema tragičnije od onoga gde neko život provede pretvarajući se da je nešto što nije. Skidanje maske je jedini način da iskusimo pravu slobodu u braku. Svi mi imamo tu tendenciju da se predstavljamo boljim nego što jesmo, za brak ne treba žuriti. Treba da se upoznamo prvo dobro, pa onda da odlučimo. Odlučivanje za brak je najvažnija odluka u životu. Brak je kao latino ples, možda je u početku teško, ali posle su ti pokreti prelepi", rekao je Savić.

Jedan od glavnih razlog zbog čega se ljudi odlučuju za bračno savetovanje je prevara.

Bračni terapeut objasnio je razlike u varanju između žene i muškarca.

"Jedan od glavnih razloga zbog čega ljudi dolaze na bračno savetovanje je prevara. Prevara može biti fizička i emotivna. Fizička prevara je kada dođe do seksualnog odnosa, a emotivna je kada se zaljubimo i maštamo. Žene su sklonije emotivnoj prevari, ali jako je važno naglasiti da muškarci i žene različito shvataju prevaru. Za muškarce je uglavnom prevara jedan seksualni odnos za koji ne treba emotivna bliskost, ženska prevara je mnogo dublja. Kada žena prevari muškarca, prvo što će je partner pitati je 'da li si spavala sa njim?'. Žena će prvo pitati muškarca 'da li je voliš?’. Tako da, to je razlika", pojasnio je bračni terapeut.

