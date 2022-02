IZ MUŠKOG UGLA: Ovo je ono što muškarci ZAISTA žele u krevetu i fraza koja ih odmah odbija

Kada je u pitanju dobar seks, ovaj par zna šta radi.

Asa Bav i Dejvid Čejmbers, koji su zajedno već dve godine, vode kurseve seksa i veza širom sveta. Oni takođe vode mnogo radionica i kažu da postoji nekoliko grešaka koje svi pravimo kada pokušavamo da zadovoljimo svoje partnere. Asa, 35, kaže: „Kao treneri intimnosti mi uvek istražujemo nove stvari, kao što su tantra i BDSM, i prenosimo naše novostečeno znanje onima koje podučavamo."

Baš na vreme za Dan zaljubljenih, Asa i Dejvid otkrili su šta najviše izaziva muškarce.

Razumevanje i saosećanje – nemojte reći: „Da li je do mene?“

Oko 52 procenta muškaraca doživi neki oblik erektilne disfunkcije (ED) u svom životu. Možda se oseća kao da nije uspeo da bude dobar ljubavnik ili dobar čovek i to može uticati na njegovo samopouzdanje u spavaćoj sobi i van nje. Poslednja stvar koju želi da čuje je: „Zar ne smatraš da sam privlačna?“

Činjenica da on pati od erektilne disfunkcije nema nikakve veze s tim koliko ste privlačni. U stvari, možda se oseća pod stresom i anksioznošću – ovo su dve najveće ubice erekcije – jer smatra da ste tako privlačni i želi da vam ugodi. Razumevanje i saosećanje, ako i kada se to dogodi su ključni. On će to ceniti, kao i vaš seksualni život.

Žene se mogu osećati neprijatno da otvore svoje najdublje želje, ali može biti neverovatno seksi reći muškarcu šta želite u krevetu. Muškarci su često nervozni zbog kupovine knjiga o seksualnom obrazovanju ili odlaska na radionice zbog toga što ih tamošnji ljudi ili, što je još gore, njihovi prijatelji osuđuju.



Predigra i zadovoljstvo



Ponekad žene pogrešno misle da je sve do čega nam je stalo orgazam i da moraju požuriti seks da bi nam ugodile – ili da provedu godine izvodeći predigru pred nama, ali ne dopuštaju nam da uzvratimo uslugu. Možda se osećaju previše ranjivim da bi se prepustile i dozvolile nam da istražimo njihovo telo. Zapravo muškarci vole da ugađaju u krevetu – zadovoljstvo partnerke je bitno i veoma ih uzbuđuje saznanje da uživaju u seksu.

Maženje pre i posle seksa



Mnogo žena misli da muškarci samo žele da skoče u krevet i požure sa seksom, ali oni zapravo vole i maženje. "Za mnoge muškarce sa kojima radim, zaista je uzbudljivo: dodirnuti, milovati i držati. Volimo da osetimo vašu mekoću i nežnost i ljubavno maženje pre, tokom i posle seksa."



Mnogo muškaraca voli da pokušava nove stvari, a ova potreba za uzbuđenjem ne prestaje u spavaćoj sobi. Takođe volimo da mešamo pozicije i eksperimentišemo sa seks igračkama. Ne želimo samo da ležite tamo i čekate da se završi, želimo da i vi podstičete nove poteze ili pozicije. Mnogi muškarci se plaše da se otvore svojim partnerkama o svojim pravim fantazijama jer se plaše da ne budu ismejani ili pogrešno shvaćeni.

Komplimenti i povratne informacije



Lako je zaboraviti da muškarci vole da se osećaju željeno i seksi. Ponekad žene mogu zaboraviti da pohvale svog muškarca i nateraju ga da se oseća dobro u vezi sebe. Često razgovaram sa muškarcima koji nikada nisu mislili da su seksi ili poželjni u svojim vezama i osećali su se izbegavanim ili kao smetnja. Kada vaš partner izgleda seksi, recite mu. Kada uradi nešto u krevetu što je dobro, recite mu. To će pomoći vašoj vezi u spavaćoj sobi i van nje.

Samopouzdanje je ključno



Postoji veliki pritisak na žene da izgledaju na određeni način. Žene se stalno upoređuju sa drugim ženama i brinu o svom celulitu ili veličini grudi. Kada se žene ne osećaju samouvereno, žele da imaju seks sa ugašenim svetlima ili prigušenim. Ali muškarci ne gledaju u vaše "sporne" delove - mi ih čak i ne primećujemo. Samo smo oduševljeni što te vidimo golu i volimo sve na tebi. Neverovatno je seksi za ženu - bez obzira na njen oblik ili veličinu - da bude samouverena.

Autor: