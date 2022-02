Alergija na polen - kada je i miris cveća problem!

Evo rešenja!

Šta je alergija na polen?

Alergija na polen predstavlja jednu od čestih vrsta alergija, posebno u prolećnom periodu. Većina nas mnogo voli onaj miris cveća i proleća u vazduhu, i kad prvi plodovi probeharaju… Zaista jedan magičan trenutak, ali ne za svakoga: ako ste u grupi ljudi alergičnih na polen, onda vam i najlepše godišnje doba kome se svi raduju izgleda kao pakao. Da vidimo prvo, šta je to polen?

Polen predstavlja veoma fin prah koji proizvodi drveće, cveće, trava ili korov za đubrenje, i jedan je od najčešćih uzroka alergija.

Naš imuni sistem normalno brani telo od štetnih napadača, kao što su virusi i bakterije, da bi sprečio bolesti. Kada je osoba alergična na polen, njen imuni sistem pogrešno identifikuje bezopasni polen kao opasnog uljeza, i počinje da proizvodi supstance za borbu protiv polena. Ovaj proces je poznat kao alergijska reakcija, a specifična vrsta polena koja je izaziva poznata je kao alergen. Reakcija dovodi do brojnih iritantnih simptoma, od kojih su najčešće kijavica, zapušen nos ili suzne oči.

Alergija na polen- kada se javlja?

Alergija na polen se može javiti tokom cele godine, dok ih neke osobe imaju samo u određeno doba godine, kada određena biljka cveta. Alergija na polen ambrozije se najviše javlja tokom kasnog proleća i/ili rane jeseni. Alergija na polen se takođe može nazvati polenskom groznicom ili alergijskim rinitisom.

Koje su različite vrste alergija na polen?

Postoje stotine biljnih vrsta koje ispuštaju polen u vazduh i izazivaju alergijske reakcije. Neke od najčešćih su alergija na polen drveća- alergija na polen breze, alergija na polen hrasta, alergija na polen trave, alergija na polen korova, alergija na polen trave i korova i alergije na polen ambrozije. Alergija na polen se može javiti i kod odraslih i kao alergija na polen kod dece, kao i alergija na polen kod beba. Može se javiti i u raznim stanjima kao alergija na polen u trudnoći.

Alergija na polen simptomi

Simptomi alergije na polen najčešće uključuju:

 zapušen nos

 pritisak sinusa, što može izazvati bol u licu

 curenje iz nosa

 svrab, vodene oči

 grebanje grla

 kašalj

 otečenu, plavičastu kožu ispod očiju

 smanjen osećaj ukusa ili mirisa

 pojačane astmatične reakcije

Kako se dijagnostikuje alergija na polen?

Vaš lekar obično može da dijagnostikuje alergiju na polen, ali je test kod alergologa merodavniji za potvrđenje dijagnoze. Alergolog će vas prvo pitati o vašoj medicinskoj istoriji i simptomima, uključujući kada su počeli i koliko dugo traju, zatim izvršiti kožni test da bi odredio specifični alergen koji uzrokuje vaše simptome.

Tokom ovog postupka, alergolog će ubosti različite delove vaše kože i ubaciti malu količinu različitih vrsta alergena. Ako ste alergični na neku od supstanci, u roku od 15 do 20 minuta na tom mestu ćete razviti crvenilo, otok i svrab. Takođe, tada možete videti izdignuto, okruglo područje koje izgleda kao košnica.

Alergija na polen lečenje

Kao i kod drugih alergija, najbolji tretman je izbegavanje alergena. Međutim, polen je veoma teško izbeći, jer se ne možete potpuno zatvoriti u kuću tokom lepih dana.Možda ćete moći da minimizirate svoju izloženost polenu na sledeće načine:

 ograničite boravak u zatvorenom prostoru tokom suvih, vetrovitih dana

 izbegavajte rad u bašti ili dvorištu tokom vrhunca sezone

 nosite masku kada je nivo polena visok

 zatvarajte vrata i prozore kada je nivo polena visok

Antialergijska terapija

Obično se za ove ili slične slučajeve alergija na polen propisuje terapija antihistaminicima ili dekongestivima. Brojni prirodni preparati takođe mogu pomoći u ublažavanju simptoma alergije na polen.

Immuno GD-poly je potpuno prirodni preparat koji reguliše aktivnost imunog sistema štiteći organizam od mnogih oboljenja.

Immuno GD-poly kapsule sadrže ekstrakt gljive Ganoderma lucidum, sa preko 200 biološki aktivnih supstanci: polisaharidi, triterpeni, organski germanijum, nukleozidi, aminokiseline, sterolna jedinjenja.

Brojna pretklinička i klinička istraživanja su pokazala imunomodulatorno dejstvo ovih bioaktivnih jedinjenja. Upravo zbog imunomodulatornog dejstva Immuno GD-poly kapsule imaju sposobnost finog i preciznog podešavanja imunog odgovora. U stanjima smanjene aktivnosti imunog sistema povećavaju imuni odgovor, dok u stanjima prenaglašenog imunog odgovora, snižavaju imunu aktivnost.

Immuno GD-poly se posebno preporučuje osobama alergičnim na polen, ambroziju, prašinu, kod alergijske astme, sinuzitisa, bronhitisa i alergijske kijavice.

Autor: M.M.