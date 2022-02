Ove semenke treba jesti svaki dan: Sjajne su za zdravlje srca, prostate i imunitet

Semenke bundeve imaju širok raspon zdravstvenih prednosti od smanjenja stresa do poboljšanja plodnosti. Ako još niste, trebalo bi ih što pre ih uključiti u ishranu.

Semenke bundeve pomažu kod stresa, sna i raspoloženja

Semenke bundeve izvrstan su izvor magnezijuma. Magnezijum pomaže kod opuštanja i obnavljanja sna održavajući zdrav nivo neurotransmitera koji smiruje telo i um, objašnjava nutricionista Šarlot Martin. Semenke bundeve takođe sadrže triptofan, aminokiselinu koja pomaže pri spavanju.

Prepune su mikronutrijenata i antioksidansa

Magnezijum nije jedina hranjiva materija koju nude semenke bundeve. One su dobar izvor kalijuma, mangana, gvožđa, cinka i bakra, a jedna porcija može da obezbedi 14 do 42 posto dnevnog cilja za ove mikronutrijente. Ovi ključni vitamini i hranjive materije pomažu u svemu, od poboljšanja zdravlja kože i kostiju do proizvodnje energije zahvaljujući gvožđu i bakru. Cink podržava zdravlje vida i imunitet, a kalijum pomaže kardiovaskularnom zdravlju.

Izvrstan su izvor vlakana

Biljna vlakna u semenkama bundeve dolaze u kombinaciji s prehrambenim lignanima, koji pomažu smanjiti rizik od raka dojke i rasta raka prostate.

Obiluju dobrim mastima koje su zdrave za srce

Semenke bundeve dobar su izvor alfa-linoleinske kiseline, biljne, nezasićene omega-3 masti za koju je dokazano da može smanjiti rizik od srčanih bolest, kaže Martin. Vlakna u semenkama takođe mogu pomoći u snižavanju nivoa holesterola, krvnog pritiska i upale, a sve to igra važnu ulogu u zdravlju srca.

Snažno su oruđe za mušku plodnost

Semenke bundeve dobar su izvor cinka, ali cink je jako važan za zdravlje hormona, a posebno za muške hormone i zdravlje sperme, piše Real Simple.

