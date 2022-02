Med kao prirodni lek za imunitet i disajne puteve!

Med se zatim skladišti u strukturama nalik vosku koje se nazivaju saće, koje ljudi sakupljaju putem procesa pčelarenja.

Šta je med?

Med je slatka supstanca nalik sirupu koju pčele proizvode iz nektara cvetnih biljaka. Proces stvaranja meda teče ovako: pčele sakupljaju nektar, a zatim ga konzumiraju, vare i vraćaju u košnicu da bi proizvele med. Med se zatim skladišti u strukturama nalik vosku koje se nazivaju saće, koje ljudi sakupljaju putem procesa pčelarenja.

Med nutritivna vrednost

Jedna supena kašika (21 gram) meda obično ima 64 kalorije i 17 grama ugljenih hidrata, sa malo ili bez masti, vlakana i proteina [1]. Takođe, med sadrži nekoliko mikronutrijenata, kao što su kalijum, gvožđe i cink- u tragovima, manje od 1% referentnog dnevnog unosa [2].

Med zdravlje u malom

Svi oblici meda prirodno sadrže hranljive materije i enzime, koji imaju niz zdravstvenih prednosti i medicinske upotrebe. U stvari, med se tokom istorije koristio kao narodni lek za dobro zdravlje, imunitet i mnoga stanja. Danas postoje mnoge vrste meda, koje se razlikuju u zavisnosti od biljnog izvora, metode ekstrakcije, i da li je sirov ili pasterizovan. Ukus i boja meda, kao i tačan sadržaj hranljivih materija, zavisi od toga gde su ga pčele sakupile, i od kojih vrsta cveća potiče. Česte vrste meda su livadski med, šumski med, med od borovih iglica, med od žalfije i drugi.

Šta je beli med?

Beli med uglavnom ima blaži ukus u poređenju sa tamnijim medom. Cveće koje proizvodi beli med uključuje žalfiju, lucerku, belu detelinu.

Beli med u stvarnosti ne izgleda baš belo. Umesto toga, boje je svetlog ćilibara ili ga karakteriše skoro čista „vodeno-bela“ boja.

Kada se bilo koja sorta meda kristalizuje, postaje mutna i svetlija, ili skoro bele boje. Takođe formira čvrste „kristale“ slične šećeru. Dodavanje toplote može ponovo pretvoriti med u tečnost. Neki proizvođači namerno izazivaju kristalizaciju meda, a zatim mešaju kristale da bi mu dali kremastu teksturu po kojoj je med poznat.

Šta je sirovi med?

Sirov med se može definisati na dva načina. Pravi sirovi med dolazi pravo iz košnice. Pakuje se i konzumira bez dodavanja toplote. Komercijalni sirov med je i dalje malo prerađen, ali manje od meda koji nije označen kao sirov.

Proizvođači prerađuju većinu meda koji se nalazi u prodavnicama. Zagrevanje meda pomaže u poboljšanju boje i teksture i uklanja neželjenu kristalizaciju. Ali, mnogi od korisnih antioksidanata i bakterija se takođe uklanjaju ili uništavaju tokom ovog procesa.

Ovo su neke od blagodeti za imunitet i celokupno zdravlje koje prirodni med može da ponudi:

1. Prirodan med kao antioksidantna elektrana

Sirovi med sadrži antioksidante zvane flavonoidi i fenolna jedinjenja. Beli med takođe sadrži takve antioksidante. Antioksidansi pomažu u zaštiti vašeg tela od oštećenja ćelija usled slobodnih radikala.

Slobodni radikali doprinose procesu starenja. Oni mogu povećati rizik od hroničnih stanja kao što su rak i bolesti srca. Studije [3] pokazuju da polifenoli u medu, posebno sirovom medu, mogu igrati ulogu u prevenciji srčanih bolesti.

Ako tražite alternativu šećeru, prirodan med pruža zdraviji način da zadovoljite svoju potrebu za šećerom, dok istovremeno unosite dodatne antioksidante u svoju ishranu.

2. Prirodni lek za zarastanje rana

Med se kroz istoriju koristio kao način za zarastanje rana na koži. Danas se može naći i kao sastojak u kozmetičkim proizvodima.

Istraživanja [4] pokazuju da sirovi med može ubiti štetne bakterije i gljivice. Prirodno sadrži vodonik peroksid, antiseptik.

3. Med za imunitet

Sirovi med takođe poboljšava naš imunitet zbog antioksidativnih, antivirusnih, antigljivičnih i antibakterijskih svojstava fitonutrijenata. Fitonutrijenti su jedinjenja koja se nalaze u biljkama i koja pomažu u njihovoj zaštiti.

Flavonoidi i polifenoli, koji deluju kao antioksidansi, dva su glavna bioaktivna molekula prisutna u medu. Jedno naučno istraživanje dokazuje da je med „graditelj imunog sistema sa antioksidativnim, antibakterijskim i antikancerogenim dejstvom [5]“.

Takođe je poznato da med povećava T i B limfocite, antitela, eozinofile, neutrofile, monocite i stvaranje prirodnih ćelija „ubica“, tokom primarnog i sekundarnog imunog odgovora. Stoga, med nalazi primenu u raznim preparatima kao prirodni lek za imunitet sa medom, odnosno prirodni lek za imunitet sa medom za decu.

Preporuka je da kada imate kašalj ili prehladu, konzumirate med, sirov ili kao dodatak čaju ili možda kao mešavinu- cimet i med kao lek za imunitet.

Prirodni preparat PropoMucil® sa medom za odrasle jedini sadrži prečišćen standardizovan propolis (antimikrobik), sa prirodnim N-acetilcisteinom (NAC), koji razlaže sekret u disajnim putevima i izbacuje ga napolje.

PropoMucil® sa medom za odrasle pored propolisa i NAC-a, sadrži med, tečni ekstrakt korena belog sleza, korena jagorčevine i lista nane koji zajednički pomažu u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva i pojačavanju imuniteta.

4. Prirodni lek za zaustavljanje kašlja

Med se može koristiti kao pomoćno sredstvo za suzbijanje kašlja. Takođe se koristi kao lek za upalu grla. Studija objavljena u Journal of Complementary and Alternative Medicine [6] otkrila je da je za lečenje kašlja med efikasan kao i dekstrometorfan, uobičajeni sastojak leka za kašalj koji se prodaje bez recepta. Razne vrste meda se takođe preporučuju kao prirodni lekovi za suzbijanje kašlja. Jedna studija [7] je pokazala da je med u terapiji kašlja bio podjednako efikasan kao i uobičajeni supresant kašlja.

PropoMucil® sa organskim medom – prirodni antimikrobik- propolis sa prirodnim N-acetilcisteinom (NAC), obogaćen organskim medom i vitaminom C, preporučuje kod osoba sa problemima disajnih puteva praćenih kašljem i stvaranjem šlajma.

5. Uz med umirite bol u grlu

Ako patite od upale grla, med može pomoći da vam olakšate ovo nepriatno stanje. Njegova antivirusna i antibakterijska svojstva mogu smanjiti upalu i napasti bakterije koje uzrokuju bol.

Ne samo da med napada štetne bakterije, već i oblaže unutrašnju sluznicu grla i tako daje umirujući efekat.

Nedavna studija [8] je potvrdila je pozitivne efekte konzumiranja meda na prisutnu Streptococcus mutans, vrstu bakterije odgovornu za upale grla. Otkriveno značajno smanjenje ove bakterije nakon konzumiranja meda. Med takođe smanjuje štetne oralne bakterije koje izazivaju upalu sluzokože, uobičajenu nuspojavu zračenja i hemoterapije.

PropoMucil® pastile su kao stvorene za odbranu grla u ovo vreme. Za razliku od ostalih pastila, deluju na uzrok upale i bola u grlu.

N-acetilcistein u pastilama smanjuje stvaranje bakterijskog biofilma, čime omogućava da propolis deluje antimikrobno- protiv virusa i bakterija, a cink i vitamin C pomažu jačanje imuniteta.

Reference:

[1] “Food Data Central” https://fdc.nal.usda.gov/ndb/foods;

[2] Isto.

[3] Afr J Tradit Complement Altern Med. 2010; 7(4): 315–321. Published online 2010 Jul 3. doi: 10.4314/ajtcam.v7i4.56693; M I Khalilcorresponding author and S A Sulaimancorresponding author; “The Potential Role of Honey and its Polyphenols in Preventing Heart Diseases: A Review”;

[4] Asian Pac J Trop Biomed. 2011 Apr; 1(2): 154–160. doi: 10.1016/S2221-1691(11)60016-6; Manisha Deb Mandal1 and Shyamapada Mandal2,*” Honey: its medicinal property and antibacterial activity”;

[5] Oxid Med Cell Longev. 2018; 2018: 8367846. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1155/2018/8367846: Sarfraz Ahmed, 1 , 2 Siti Amrah Sulaiman, 3 Atif Amin Baig, 4 Muhammad Ibrahim, 2 Sana Liaqat, 2 Saira Fatima, 2 Sadia Jabeen, 2 Nighat Shamim, 2 and Nor Hayati Othmancorresponding author 1: “Honey as a Potential Natural Antioxidant Medicine: An Insight into Its Molecular Mechanisms of Action”; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5822819/ ;

[6] Randomized Controlled Trial J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):787-93. doi: 10.1089/acm.2009.0311. Mahmood Noori Shadkam 1, Hassan Mozaffari-Khosravi, Mohammad Reza Mozayan “A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents”;

[7] J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):787-93: Mahmood Noori Shadkam 1, Hassan Mozaffari-Khosravi, Mohammad Reza Mozayan: “A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20618098/ ;

[8] J Oral Rehabil. 2000 Mar;27(3):269-70. doi: 10.1046/j.1365-2842.2000.00504.x.: M Sela 1, D Maroz, I Gedalia: “Streptococcus mutans in saliva of normal subjects and neck and head irradiated cancer subjects after consumption of honey”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10784339/ ;

Autor: Pink.rs