RASKINI NA VREME: Nemoj da GUBIŠ VREME sa MUŠKARCEM ako se pored njega NE OSEĆAŠ ovako

Ukoliko ste u potrazi za muškarcem sa kojim ćete imati zdravu i stabilnu vezu, obratite pažnju na to kako se osećate kada je on prisuta. Da li u vama budi, prijatna ili neprijatna osećanja? Stalna potreba za dokazivanjem i odsustvo opuštenosti nisu dobri signali.

1. Uz njega se osećate lepo (iznutra i spolja) - Dobar muškarac će želeti da se njegova partnerka oseća lepom. Neće mu biti dovoljno da to samo kaže, već će se potruditi da vi to i zaista osetite. To uključuje i način na koji komunicira s vama fizički i mentalno.

2. Inspiriše vas - Dobar čovek ima snažan i nepokolebljiv karakter. Kao takav, po prirodi je inspirativan u svojim rečima i delima i ne prestaje da vas nadahnjuje. Dobar muškarac inspiriraće ženu da bude najbolja verzija sebe.

3. Uvek se trudi da vam bude podrška - Dobar muškarac razume važnost toga da partnerki bude podrška i da se prilagođava njenim potrebama. To ne znači da će na sve reći ''da'', već da će podržati partnerku i prilagoditi joj se kada situacija to traži.

4. Uvek radi na tome da bude bolja osoba - Dobar čovek nikada sebi ne pripisuje prevelike zasluge. Ako je i vrlo inteligentan i pametan, uvek će da gleda kako da bude još bolja osoba, učenjem nečeg novog, preuzimanjem dodatnih odgovornosti ili poboljšanjem kondicije – on će se ponositi time što radi na sebi.

5. Uz njega se osećate sigurno i zaštićeno - Osećaj sigurnosti i zaštićenosti za svaku ženu je vrlo bitna komponenta u vezi. Muškarčeva dužnost je da joj osigura taj osećaj. Kada se dogodi neka loša okolnost, dobar muškarac će uvek će da se zauzme za svoju partnerku i da je odbrani.

6. Uvek pazi na one sitnice koje ženama mnogo znače - Pridržavanje vrata i stolice, hranjenje dece i tako dalje, sve su to radnje karakteristične za dobrog muškarca, sitnice koje ženi puno znače. Nikada nije previše zauzet ili zaposlen da ne može da zastane i ponudi vam malu pomoć.

7. Iskren je i saosećajan - Dobar čovek neće lagati, varati ili krasti, naročito ne od osobe koju voli najviše na svetu. On neće oklevati da kaže istinu, bez obzira da li je ona dobra ili loša.

8. Nikada nije nasilan prema vama ili bilo kome drugom - Dobar muškarac baš nikada neće biti nasilan prema partnerki, bilo fizički, mentalno ili emocionalno. Takođe ni pod kojim okolnostima neće pokazivati nasilnost prema ikome drugom. Dobar muškarac će upotrebiti snagu svog karaktera i intelekt za rešavanje konflikata.

9. Celim svojim srcem je uz vas - Kad dobar muškarac zavoli, ta ljubav ostaje u dobru i u zlu. Ni pod kojim okolnostima vas neće zanemariti, čak ni u izazovnijim situacijama. Dobar čovek vas nikada neće napustiti bez obzira koliko teško bilo.

10. Trudi se da zasluži, i zadrži vaše poverenje - Dobar čovek razume da se poverenje, poput ljubavi, ne može forsirati; ono se mora zaslužiti. Nakon što zasluži ženino poverenje, neće ga uzimati zdravo za gotovo i neće izazivati sumnju.

11. U svakoj situaciji stavlja vas na prvo mesto - To ne znači da pada na kolena i udovoljava svakom ženinu hiru. To u većini slučajeva znači da će biti nesebičan u svojim rečima i djelima. Odgovornost muškarca je da stavi ženu na prvo mesto – dobar muškarac to čini gotovo uvek.

