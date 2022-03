Kondenzovano mleko - Izum kome su sladokusci večno zahvalni!

Evo šta je kondenzovano mleko!

Kondenzovano mleko je, za nas do skora, tajni dodatak mnogim poslasticama, ali i savršeni sastojak divne, kremaste kafe. Njegova istorija počinje već u XIV veku. Tada su Nicolas Aper u Francuskoj i Gejl Borden Jr uSjedinjenim Američkim Državama, prvi kondenzovali mleko u većoj količini. I to iz sasvim praktičnih razloga. Naime, adekvatno skladišteno sveže mleko bilo je veliki izazov za privredu. Seljaci su uspevali da ga sačuvaju tek nekoliko sati od momenta kada su pomuzli kravu, do trenutka kada kreće da se kvari. Paralelno sa tim, smrtnost dece u tom periodu bila je izuzetno visoka i to usled slabe uhranjenosti i lošim kvalitetom ili stanjem mleka.

Odlučan da nešto po tom pitanju uradi, Aperu je sinula sjajna ideja da je vakumska velika komora za kondenzaciju sokova – idealna, za isti princip kod mleka. Naravno, pod uslovom da se ne zgruša. U svojim prvim pokušajima, propale su mu čak dve fabrike koje nisu uspele da naprave adekvatan proizvod. Tek je sa trećom imao više sreće, kada je uspeo da napravi stabilan proizvod kome nije bilo potrebno držanje u frižideru.

Dakle, šta je kondenzovano mleko?

Kravlje sveže mleko iz koga je odstranjena veća količina vode, oko 60%, naziva se kondenzovano mleko. Postoje dve vrste: bez dodatog šećera (evaporisano) i zašećereno mleko koje se najčešće naziva kondenzovano jer, evaporisano ipak mora proći krug pasterizacije kako bi bilo dugotrajno. Kondenzovano mleko je gusto, slatkasto i u konzervi može trajati godinama!

Za šta se koristi ovo mleko?

Kondenzovano mleko je obavezan sastojak mnogih popularnih slatkiša iz celog sveta. Ipak, prednjači Južna Amerika koja je osvojila ceo svet svojom Tres leches tortom za koju se, pored kondenzovanog, koriste još i evaporisano mleko kao i slatka pavlaka! Stakleni preliv ili mirror glaze je skoro nezamisliv bez njega. Savršen je sastojak sladoleda jer se njegov šećer neće kristalizovati, te je rezultat kremasta i fina poslastica. U Singapuru i Maleziji ga sipaju u mleko ili čaj, dok Brazilci od njega prave svoje Brigadeiro kuglice. New Orleans je čuven po svojoj Key Lime Pie sa kondenzovanim mlekom a Dulce de Leche je takođe njegov proizvod.

Zašto je kondenzovano mleko dobro?

Većina korisnih svojstava ovakvog mleka direktno proizlazi iz sličnih karakteristika svežeg, jer se ona tokom prerade ne gube.

Ovakvo mleko sadrži sadrži vitamine A, C, E, H, PP i B vitamine, kao i visok nivo makro i mikroelemenata – gvožđa, joda, kalijuma, kalcijuma, kobalta, magnezijuma, mangana, bakra, natrijuma, selena, sumpora, fosfora, fluora, hlora, holina i cinka.

Kalcijum, u kombinaciji sa vitaminom D, aktivno je uključen u formiranje i jačanje koštanog tkiva, uključujući vilicu i zube. Stoga se preporučuje deci u razvoju, kao i osobama koje osećaju bilo koju vrstu koštanih poteškoća- bilo zbog pozne dobi ili određenog poremećaja ili oboljenja.

Gde kupiti kondenzovano mleko?

U poslednje vreme se ovo mleko može pronaći i kod nas u većim i bolje snabdevenim marketima. Ipak, možda je bolje pre pitanja gde ga kupiti, postaviti pitanje kako se pravi kondenzovano mleko? Jer, recept za njega je izuzetno jednostavan! Kondenzovano mleko bez aditiva traženo je kao punopravna zamena za sveže mleko- i na njemu možete kuvati kašu, praviti testo ili sos za meso.

Originalni recept za kondenzovano mleko podrazumeva proces u kojem se sirovo mleko pročišćava da bi se dobio ujednačen odnos čvrste materije i masnoće. Zatim se na par sekundi zagreva do 90 stepeni. Tako se uništavaju mikroorganizmi i umanjuje se razdvajanje masnoće, dok deo vode evaporira. Dodaje se šećer, sve do skoro polovine odnosa šećera u odnosu na mleko. Šećer produžava dugotrajnost i sprečava razvoj mikroorganizama.

Ipak, kako se danas brzo živi, i nemamo svi vremena za nešto komplikovanije pripreme, donosimo vam jedan ekstra brz recept za instant kondenzovano mleko.

Recept za kondenzovano mleko (instant varijanta):

Potrebni sastojci:

- Šolja mleka u praha

- 2/3 šolje šećera

- 3 kašike putera, na sobnoj temperaturi

- Malo ekstrakta vanile

- 1/3 šolje ključale vode

Sve sastojke ubaciti u blender i miksati dok se ne dobije željena gustina. Obično taj proces traje svega par minuta. Ukoliko mleko postane pregusto, stvar će spasiti malo vrele vode i dodatno miksanje u blender. I nakon toga, možete uživati u ovoj mlečnoj poslastici.

Autor: M.M.