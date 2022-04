OSEĆATE SE BEZVOLJNO, UMORNO, BOLI VAS GLAVA? Možda vas muči PROLEĆNI UMOR! Evo zašto se dešava i KAKO DA SE IZBORITE SA NJIM! (VIDEO)

Sa prvim prolećnim danima i suncem, svi očekujemo da se bolje osećamo, da smo vitalniji, da imamo puno energije, međutim, mnogi od nas se osećaju bezvoljnije, tromi su, pospani, imaju glavobolju, vrtoglavicu. To sve predstavlja prolećni umor, kaže za NOVO JUTRO TV PINK dr Biserka Obradović.

Ona ističe da je prolećni umor zapravo stanje organizma u kome se on privikava na novonastale vremenske promene, na duži dan i višu spoljnu temperaturu.

- Pre svega ovo nastaje zato što smo do sada imali jednu zimsku ishranu koja je bila jako kalorična, i koja je bila dosta jednostrana, bez dosta svežeg voća i povrća, kao i nedostatak vitamin C – kaže doktorka i dodaje da je on odgovoran za iskoristljivost kiseonika.

Ona dodaje da nam pored C nedostaje i D vitamin, koji se sintetiše uz pomoć sunca.

- D vitamin je odogovoran za prolećni umor, za opadanje kose – rekla je dr Obradović.

Kako kaže, zbog nedostatka svetlosti imamo i nedostatak serotonina.

- Slabije izlaganje suncu i boravak kod kuće, odgovorni su za njegov nedostatak. Fizička aktivnost je lek koja može zameniti mnoge lekove, ali ne postoji lek koji može zameniti fizičku aktivnost – rekla je dr Obradović.

