AKO IMATE PREKO 30, OVU OBUĆU ODMAH PRESTANITE DA NOSITE: Izaziva velike ZDRAVSTVENE PROBLEME

Dolaskom proleća i toplijeg vremena, koje se istina u Srbiji poprilično koleba, teške zimske cipele zamenili smo lakom i udobnijom obućom, a mnogi od nas jedva čekaju da prošetaju najtrendi modele odeće i cipela za ovu godinu.

Ipak, pri odabiru cipela veoma je važno i da povedete računa o zdravlju, odnosno kako će sam model imati posledice po njega, a u odnosu na vaše godine, kaže ortoped dr Elena Pastarnak.

Jedna od najomiljenijih vrsta obuće svih uzrasta, bukvalno do 7 do 77, jesu patike, ali koliko god da deluju udobno, one su i potencijalni izvor zdravstvenih problema. Ne samo kod dece, već i odraslih mogu da uzrokuju pojavu ravnih stopala. U takvim cipelama "luk stopala se spušta i postaje ravan, a samo stopalo se širi", kaže ortoped. Osim toga, često nošenje patika negativno utiče na velike krvne sudove i kičmu.

Ljudima koji imaju više od 30 godina se ne preporučuje nošenje ove obuće, a evo i zašto. Kod mladih su ligamenti prilično elastični, ali kako starimo, tako se javlja ukočenost ligamenata i zglobova. Pastarnak je ženama koje imaju više od 30 godina savetovala da nose cipele sa malom potpeticom od tri do četiri centimetra i sa stabilnom petom. Muškarci takođe bi trebalo da biraju obuću koja ima anatomski uložak i malo izdignutiji zadnji deo gazišta. Stopalo treba da bude dobro fiksirano.

U takvoj obući rizik od "uvrtanja" zgloba je smanjen, omogućava vam da brzo hodate i vodite aktivan način života. Izbor obuće je veoma važan kako bi se smanjio i rizik od pojave proširenih vena.

Autor: Z.L.