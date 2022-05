OVO SU JASNI SIGNALI DA ŠTITNA ŽLEZDA NE RADI KAKO TREBA: Ako primetite ove promene, obavezno se javite lekaru!

Štitna žlezda proizvodi tiroidne hormone koji su ključni za dobru funkciju metabolizma i aktivnost mozga, pa njena neuravnotežena funkcija može da uzrokuje brojne zdravstvene problem

Štitna žlezda je endokrina žlezda u obliku leptira koja se nalazi u prednjem delu vrata, ispod Adamove jabučice, duž prednjeg dela dušnika. Tri najčešće bolesti povezane sa štitnom žlezdom su hipotireoza, hipertireoza i stvaranje nodusa u ovom organu. Svaki problem pogađa organe u našem telu na različite načine, međutim imaju zajedničke simptome koji nas mogu upozoriti da nešto nije u redu. Mnogi ove znakove, koje nam telo šalje zanemare ili pomešaju sa nekim drugim oboljenjem. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se, ukoliko primetite neki od ovih 15 simptoma, javite svom izabranom lekaru i proverite stanje štitne žlezde.

1. Nagle promene u težini, proverite štitnu žlezdu

Neobjašnjiva promena u telesnoj težini je jedan od najčešćih znakova poremećaja rada štitne žlezde. Gojenje može biti znag nedostatka tirodnih hormona u perifernim tkivima, a takvo stanje se naziva hipotireoza. Nasuprot tome, ako se proizvodi više tiroidnih hormona nego što je telu potrebno, može doći do neočekivanog gubitka na težini. Ovakvo stanje je poznato kao hipertireoza, koja se javlja češće.

2. Osećaj iscrpljenosti

Osećaj umora i nedostatak energije su problemi povezani sa mnogim stanjima, ali su u koorelaciji i sa hipotireozom, odnosno poremećajem koji je rezultat smanjenog lučenja hormona štitne žlezde.

3. Tužni ste

Ukoliko se osećate tužno ili depresivno, a za to nemate baš veliki razlog, možda bi trebalo da proverite štitnu žlezdu. Smatra se da nedostatak tiroidnih hormona može uticati na nivoe serotonina u mozgu.

4. Nervoza i anksiznost

Ako se bez posebnog razloga osećate nervozno i anksiozno, možda je vaša štitna žlezda hiperaktivna i zbog toga, ponekad može doći i do napada panike. Dok se s druge strane, zbog oslabljene funkcije štitne žlezde, može pojaviti osećaj mentalne “zamagljenosti“, potištenost, zaboravnosti i problem s koncentracijom.

5. Nemate želju za intimnim odnosima

Ovo može biti još jedan znak problema sa funkcionisanjem štitne žlezde. Zbog veze između funkcije štitne žlezde i adrenalnih žlezda, organa koji između ostalog kontrolišu i polne hormone pomoću regulatora hipotalamusa i hipofize, nizak nivoi tiroidnih hormona mogu uticati na snižen nivo polnih hormona.

6. Promene u pulsu

Tiroidni hormoni utiču na funkciju gotovo svakog organa u telu. Između ostalog utiču i na to koliko brzo srce kuca. Ljudi sa hipotireozom mogu primetiti da im je puls sporiji nego obično, dok hipertireoza može izazvati ubrzan rad srca. Hipertireoza takođe može izazvati povećan krvni pritisak i osećaj jakog lupanja srca.

7. Koža je suva

Suva koža i svrab takođe mogu biti simptom hipotireoze. Do promena u strukturi i izgledu kože dolazi usled smanjene cirkulacije uzrokovane oslabljenom tireoidnom funkcijom. Smanjena cirkulacija može dovesti do toga da ćelije kože dobijaju samo jednu četvrtinu ili jednu petinu normalne količine krvi kojom se snabdeva, zbog čega lakše pucaju i osoba je podložnija stvaranju bora. Takođe, metabolizam usporen hipotireozom može da smanji količinu znojenja. Bez vlage koju obezbeđuje znojenje, koža brzo postaje suva i peruta se. Ako je koža samo suva, moguće je da patite i od ekcema, ali ako je praćena krtim noktima, opadanjem kose i sporim zarastanjem rana, vreme je da posetite lekara.

8. Problemi sa zatvorom

Ljudi sa hipotiroidizmom se ponekad žale na zatvor. Poremećaj u lučenju hormona verovatno je prouzrokovao usporavanje procesa varenja. S druge strane, prekomerno aktivna štitna žlezda može izazvati dijareju ili češće pražnjenje creva, što su zapravo simptomi hipertireoze.

9. Iznenadni bol u raznim delovima tela

Pojava iznenadnog bola u mišićima, zglobovima, tetivama može ukazati na poremećaj lučenja tireoidnih hormona štitne žlezde.

10. Osećate hladnoću

Ako i na plus 15 stepeni nosite najdeblju zimsku jaknu, to može ukazivati na hipotireozu. Pacijenti sa ovim stanjem bore se da regulišu temperaturu svog tela, jer to zapravo kontroliše štitna žlezda. Manje energije, čiji je pad izazvan usporenim metabolizmom, znači i manje telesne toplote.

Autor: Z.L.