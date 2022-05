Začinite atmosferu u krevetu do usijanja uz JEDNOSTAVNE TRIKOVE

Dođe onaj trenutak u vezi kada seks postane rutina. Što je normalno. Ali ne znači da stvari treba da ostanu na tome. Moraćete malo da se potrudite i unesete malo živosti u predigru.

Ljubljenje

Većina parova i ne razmišlja o ljubljenju ako ono nije uvertira za seks. A trebalo bi. Setite se svih onih slatkih sastanaka koje ste proveli na početku, samo uživajući u nežnim poljupcima. Seksolozi preporučuju da jedno veče mesečno posvetite samo ljubljenju, što će produbiti intimnost među vama. Iskušavajte različite vrste poljubaca na različitim delovima tela i doživećete fantastično osveženje.

Uši

Završeci živaca u vašem spoljnom uhu čine taj deo tela superosetljivim. Zato se malo posvetite slušnim organima vašeg dečka – nežno i polako ližite ivice njegovog uha, lagano dunite u njih ili sasvim nežno gricnite njegove ušne resice. Možete i da mu šapnete svoje prljave želje dok ga toplina vašeg daha polako dovodi do usijanja.

Trbušnjaci

Lizanje i ljubljenje njegovog stomaka može jako da napali muškarca. Pogotovo ako sate provodi u teretani kako bi vas njegovi trbušnjaci izludeli pri samom pogledu. Hoćete da čujete još jednu tajnu tačku čistog užitka za vas i njega? Pupak. Ako niste znali, klitoris i pupak nastaju iz istog tkiva i neurološki su povezani. Pre nego što zamolite svog muškarca da spusti jezik u vaš pupak, sami se prstom poigrajte tim delom da vidite da li će vam se svideti. Većini je super!

Bradavice

Ako ste se pitali čemu služe bradavice na muškarcima, mi imamo odgovor: za užitak! Iako nisu predviđene za dojenje, i njihove su, baš poput naših, promrežene živcima koji povezuju mozak s genitalijama. Ako ih budete dodirivali podstaći ćete vatru u svim ostalim žarištima njegovog tela. Štipnite, lagano gricnite, poližite njegove bradavice dok rukama istražujete druge delove njegovog tela.

Vrat

Malo razmislite pa nam odgovorite: da li na vrat prvo pomislite kada želite da ga napalite? I želite da on to učini i vama? To je zato što je vrat superosetljiv zahvaljujući arteriji karotidi. Bilo da vam diše u vrat ili da vas ljubi, liže ili miluje prstima, jedno je sigurno – besramno ćete uživati.

Donji deo leđa

Nije samo guza erogena zona. U neposrednom susedstvu krije se još jedna krajnje neočekivana tačka užitka. Donje područje leđa je poput vulkana koji samo čeka na erupciju. I to u slučaju oba pola. Predložite svom partneru da se malo pozabavi tim delom. Iznenadićete se koji vam to užitak može doneti, premda cela ta igra izgleda prilično nevino.

Pazuh

Da, znamo da ne zvuči seksi pa ste taj seksualni potencijal godinama zanemarivali. A zbog osetljivosti vam baš taj deo može pružiti puno zadovoljstva. Nežni poljubac čini čuda ili, ako volite da uvedete neki bezobrazan potez, malo snažniji stisak tog područja mogao bi da vas navede na vrisak.

Autor: Z.L.