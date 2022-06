DA LI PEČURKE TREBA DA SE PERU PRE KUVANJA? Većina radi pogrešno, a evo i zašto - iskusne domaćice otkrile tajnu

Najpopularnije pečurke su šampinjoni i dostupni su za kupovinu tokom cele godine. Koriste se za sosove, za picu, da se napuni meso, grilovane ili punjene... Milion je načina da ih napravimo, ali da li znate kako treba da se obrade pre kuvanja ili pečenja? Neke domaćice ih peru, a neke ne, i večita je dilema šta je pravilno.

Pečurke se pre obrade NE peru. Možda vam to ne deluje kao dobro higijensko rešenje, ali ne brinite. Šampinjoni se uzgajaju i beru što je moguće pažljivije, tako da o standardnoj prljavštini ne može biti govora. Ali sa pranjem postoje poteškoće.

Činjenica je da same pečurke sadrže previše vode. Ako ih operete pre upotrebe one će upiti još vode koju će pustiti tokom kuvanja i tako previše omekšati i njihov ukus neće skroz doći do izražaja. Uradite sledeću stvar i biće spremne za korišćenje.

Кoristeći sečivo noža uklonite posebno kontaminirana područja. Zatim pečurke temeljno obrišite salvetom ili ubrusom. Ako su pečurke iz nekog razloga previše prljave, onda navlažite čistu krpu i lagano ih obrišite.

Autor: Z.L.