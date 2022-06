Muž je varao sa sestrom, a tek kad čujete nastavak priče zgrozićete se

Kako to izgleda kada vam se svet sruši kao kula od karata i odjednom izgubite dve osobe koje ste najviše voleli, ova žena je osetila na svojoj koži.

Ova žena je mislila da joj u braku cvetaju ruže.

Ni na kraj pameti joj ne bi bilo da je suprug od 37 godina vara, a još manje sa nekim koga zna, zato ju je ovo totalno uništilo.

– Imam 34 godine, brak i dvoje dece od 4 i 7 godina. Moja sestra je 2 godine mlađa, nikada nije imala vremena za dečka niti za bilo šta slično sem posla koji obožava. Volela sam je najviše na svetu i dozvoljavala joj da pozamljuje odeću i šta god da joj zatreba, ali se nisam nadala da će pozajmiti i mog muža – započinje svoju ispovest žena koja je saznala da je muž vara sa sestrom.

Ona dalje objašnjava da je njen suprug često znao da bude odsutan, ali se vremenom navikla na to da je on na putu, dok je ona sa decom kod kuće.

– Kada bi bio kući vikendima što je bila retkost, moja sestra bi nas vodila po ručkovima i mestima koje inače mi ne bi mogli sebi da priuštimo. Mislila sam da ona voli moju decu i mene, a zapravo im je to bio paravan za viđanje. Ne mogu sebi da oprostim što to nisam uvidela. Tokom svih vikenda i praznika oni su bili na egzotičnim „poslovnim“ putovanjima zajedno, dok sam ja ostajala kod kuće sa decom – požalila se ona, a preneo The Sun.

– Suprug mi je kao grom iz vedra neba jednu noć to saopštio kada sam ga uhvatila da krišom pakuje torbe. Ne mogu to ni njoj ni njemu da oprostim. Kaže da će me tužiti pošto mu ne dam da viđa decu, ali ona ne zaslužuju da odrastaju uz oca i tetku poput njih dvoje – požalila se ova ogorčena žena koja je dodala da im to nikada neće oprostiti.

Komentari na mrežama su bili podeljeni.

– Ipak je on otac tvoje dece, kakav god da je i ima puno pravo da viđa svoju decu –

– Katastrofa! Izdalo te je dvoje ljudi kojima si najviše na svetu verovala –

– Ma koliko si ljuta ne možeš da mu zabraniš da viđa decu –

– Moje iskustvo je slično i više nemam poverenje ni u koga – glasili su odgovori.

Autor: