Kako da prepoznate orgazam kod žena? Ovo je SIGURAN ZNAK da je doživela vrhunac

Znaci i simptomi klimaksa kod žena: kako znati da li je devojka doživela orgazam

Možda ste nekad naišli na podatak da oko 10-15% žena nikad nije doživelo orgazam, pa ne čudi što ponekad može biti izazovno utvrditi da li je vaša partnerka doživela vrhunac. Dakle, čitajte dalje da biste saznali kako da znate da li je devojka doživela orgazam.

Znaci i simptomi ženskog orgazma

Za nekoga sa klitorisom, medicinski govoreći, orgazam može, ali ne mora uvek biti kao „vatromet“ kako se obično opisuje. To bi jednostavno moglo biti suptilno povećanje napetosti, nakon čega dolazi do naglog oslobađanja. Reakcija tokom seksa koja rezultira opuštenim osećanjem se kvalifikuje kao orgazam. Ipak, evo nekoliko znakova na koje treba obratiti pažnju:

Automatske kontrakcije mišića oko butina, nogu, zadnjice,

stomaka, zidova vagine, mišića dna karlice itd.

Pokret prstiju na nogama ili prstima i stenjanje

Promena u otkucaju srca i disanja. Povećanje broja otkucaja srca i krvnog pritiska je sasvim normalno

Vaše telo postaje osetljivo, posebno oko genitalija

Možda ćete se osećati pospano

Počinjete da se osećate fizički vruće

Jedan od najvidljivijih znakova može biti sledeći: velikom broju žena će nakon orgazma pocrveneti deo grudi iznad dojki gde je koža tanka zbog navale hormona.



Još jedna važna napomena za kraj. Čak i ako ona glumi orgazam, to nipošto ne mora da znači da ona ne uživa u seksu. Naime, istraživanja pokazuju da je kod žena najveća aktivnost u centrima za užitak u mozgu za vreme seksa, odnosno „na putu do orgazma“, dok neposredno pre samog vrhunca aktivnost naglo pada. S druge strane, kod muškaraca je aktivnost u tim delovima najveća upravo za vreme same ejakulacije.

