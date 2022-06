Sigurni ZNACI da vas MUŠKARAC VARA, prema iskustvu privatne istražiteljke

Ali Marš je otkrila brojne prevare supružnika za četiri godine koliko radi kao privatna istražiteljka. Nedavno je pričala o svojoj karijeri i načinima na koje možete uočiti da li vaš partner ima aferu.

“Jedan od mojih najranijih slučajeva bio je muškarac koji je primetio da je njegova žena počela da se ponaša hladnije prema njemu”, kaže ona i dodaje da joj je rekao da je „svake srede uveče izlazila i vraćala se kući mnogo srećnija nego što je otišla, pa je sumnjao da vara.”

Ali kaže da je brzo primetila da njihov komšija izlazi i odlazi u isto vreme kada i supruga njenog klijenta, pa ih je pratila i otkrila da su u vezi.

Prema njenim rečima, ona najčešće vrlo brzo otkrije neverstvo, a najduže što je provela na takvom zadatku su tri nedelje.

Kaže da je nedavno pomogla jednoj ženi da potvrdi da njen muž ima aferu i da je napravila još jedno šokantno otkriće o njemu.

Ona objašnjava: „Ispostavilo se da je imao više afera, ali sam tokom istrage otkrila i da je tajno osnovao firmu, koja je definitivno ušla u zajedničku imovinu prilikom podele imovine nakon razvoda.

“Pomažem i u pronalaženju nestalih i imam uspeh od 98 posto, na šta sam veoma ponosna. Jednom sam pronašla nestalog oca malog dečaka, što je bio lep ishod, a pomogla sam i ocu iz SAD da pronađe svoju ćerku.”

Ali ona je navela, iz svog iskustva, četiri najčešća znaka upozorenja da vas partner vara:

- Promene u njihovom izgledu i garderobi – to može biti znak da su upoznali nekog novog, jer kada se to desi ljudi se često osećaju kao da su na novom početku i više ulažu u sebe.

- Promena rutine – ako vaš partner iznenada ostaje do kasno na poslu, a to se ranije nije dešavalo, ili izlazi danima kada je u prošlosti bio kod kuće, to takođe može biti znak neverstva.

- Odjednom je teretana okosnica dana - ako su od početka vaše veze najčešće bili na kauču, a sada odjednom redovno posećuju teretanu, možda je vreme da proverite kakva je to teretana.

- Primanje telefonskih poziva i napuštanje sobe kada se na njih odgovara - ovo je možda nešto očigledno, što smo svi videli u filmovima, ali ipak vredi napomenuti.

Autor: Z.L.