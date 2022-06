Otkrila zašto muškarci žele se*s već na prvom sastanku

Mnogo puta do sada razmatralo se da li je dobro ili ne imati seks na prvom sastanku, a mnoge dame su se pitale koliko je dobro po njihovu reputaciju ukoliko pristanu na intiman odnos s partnerom već nakon jednog viđenja.

Muškarci i žene različito posmatraju seks na prvom sastanku te nije na odmet da vas podsetimo koja su njihova gledišta i zašto muškarci, skoro svi, misle da je u redu imati seks na prvom sastanku.

Seksualna terapeutkinja Sendi Vejner rekla je kako su joj skoro svi muškarci rekli da razmišljaju o seksu na prvom sastanku. Dame to možda nikada neće moći da saznaju, ali upravo to razmišljanje je dokaz da ste privukle suprotan pol ili ne. Ukoliko niste, neće vas ni pozvati na drugi sastanak, međutim ako razmišlja o seksu znači da ga privlačite, što i nije tako loša vest, složićete se.

Ukoliko se dopadate muškarcu on će želeti intiman odnos sa vama u bliskoj budućnosti. To ne čini muškarce lošim. Oni se jednostavno vode onim što ih je privuklo ka vama, dok žene često žele više od obične privrženosti da bi se upustile u seksualnu igru.

Muškarci bi možda voleli da imaju seks odmah, ali to ne znači da vi treba da im priuštite to zadovoljstvo ukoliko niste spremne na to.

Ukoliko vaš muškarac insistira na seksu razgovarajte s njim, možda je samo zaslepljen privlačnošću ka vama pa ne uspeva da se kontroliše na pravi način.