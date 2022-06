Pažljivo održavajte kuću! OVIH 10 STVARI UNIŠTAVAJU VAŠ DOM

Postoji niz trikova za uređenje doma i održavanje njegove čistoće, ali nažalost postoje i kućni poslovi koji životni prostor čine prljavijim i koji uništavaju nameštaj i predmete koje posedujemo. Pročitajte koje su to navike koje bi trebalo što pre da iskorenimo:

1. Često posežete za metlom

Čišćenje poda metlom je obično najbrži metod kojim se oslobađamo viška prljavštine sa naših podova. Međutim, upotreba metle u ove svrhe teško može biti efikasna. U stvari, ne možete ukloniti ni jednu desetinu prljavštine ili prašine, naprotiv - ona ​​će se samo preneti na vaš nameštaj, dok će druge sitne čestice biti uvučene u završni premaz poda, zbog čega će on izgledati prašnjavo. . Umesto metle bolje uzmite usisivač - pod će biti temeljnije očišćen i duže će ostati u ovom stanju.

2. Koristite plastičnu umesto drvene daske za sečenje

Iako za plastične daske važi da su čistije od drvenih, to nije sasvim tačno. Istina je da su drvene daske poroznije i bolje apsorbuju bakterije. Plastične daske su tako sigurnije za sečenje, ali samo dok na njima ne primetite prve ogrebotine. U ovim slučajevima, sintetički materijal će postati idealno stanište za bakterije, koje će čak i temeljnom dezinfekcijom daske biti teško iskoreniti.

3. Perete dasku za sečenje deterdžentom za sudove

Deterdžent za pranje sudova će efikasno ukloniti ostatke hrane sa daske za sečenje. Međutim, ogrebotine na dasci će zadržati mikroskopske ostatke hrane koji se, jednom u kontaktu sa rastvorom deterdženta, mogu lako preneti na bilo koju drugu hranu koja će se kasnije iseći. Zato je bolje dezinfikovati daske za sečenje hidrogen-peroksidom.

4. Bacate vodu od kuvanja pirinča i testenine ili talog kafe u sudoperu

Talog od kafe nakon sipanja u sudoperu često može da izazove začepljenje zbog svoje posebne konzistencije koja za sebe vezuje masne naslage u cevima. Ista stvar se dešava sa vodom koja ostane nakon kuvanja testenine ili pirinča. Tečnost, koja ima donekle lepljiva svojstva, taloži se na ivicama cevi i rastvara se prilično sporo, što povećava rizik od začepljenja odvoda.

5. Pospremate krevet odmah nakon buđenja

Ova informacija mogla bi da razveseli one za koje je nameštanje kreveta odmah nakon buđenja pravo mučenje. Činjenica je da krevet često naseljavaju grinje, mikroskopski organizmi koji se hrane mrtvim ćelijama ljudske kože, a idealno okruženje su im toplota i vlaga. Ako odmah nakon ustajanja pospremite krevet, stvorićete savršeno stanište za grinje, koje kasnije mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Posteljinu je najbolje ostaviti neko vreme nepospremljenu da se dobro osuši i da dušek malo 'diše', a zatim pre nego što izađete iz kuće možete brzo da nameste krevet.

6. Držite zavese otvorene sve vreme

Posebnu pažnju na ovaj savet bi trebalo da obrate ljudi čiji se stanovi nalaze na sunčanoj strani. Ako želite da što duže sačuvate sjaj i lepotu svog nameštaja i podova, obavezno navucite zavese ili spustite roletne u kritičnom periodu dana kada je sunce najjače. Zbog izlaganja obilju UV zraka, drveni nameštaj i podovi mogu brzo izgubiti svoj prelepi pigment, a beli nameštaj i plastika će požuteti.

7. Peškire od frotira držite u kupatilu

Peškiri od frotira okačeni u kupatilu lako mogu postati stanište gljivica i bakterija. Da biste sačuvali kožu, a na kraju i zdravlje, najbolje je menjati peškire svaka dva dana. I ništa manje važno, potrebno je da ih pravilno i temeljno osušite. Najbolje rešenje je da zamenite frotirne peškire papirnim ubrusima, barem kada su ruke u pitanju, prenosi miss7.24sata.hr.

8. Četku za WC šolju vraćate u držač odmah nakon upotrebe

Čišćenje WC šolje četkom nikome nije omiljena aktivnost i svi to želimo da završimo što pre. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije dobra odluka, s obzirom na to da se vraćanjem četke u držač bakterije mogu aktivno razmnožavati odmah nakon upotrebe. Najsigurnije je četku postaviti između WC šolje i daske, tako da drška bude okrenuta ka spolja, kako bi se izgubio višak vlage, a zatim kada se četka osuši odložite je na mesto.

9. Bacate listiće čaja u WC šolju

Iako se možda čini najlakšim, bacanje listića čaja nakon što su odslužili svoju svrhu u WC šolju svakako nije najprikladnije rešenje. Ako često ponavljate ovu radnju, površina WC šolje će potamneti zbog tanina u čaju, a prvobitnu belinu je tada teško vratiti.

10. Sredstva za čišćenje u spreju prskate direktno na površinu

Ako sprej nanesete direktno na površinu, stvoriće se tanak, na oko nevidljiv film za koji se prljavština i prašina mogu još češće vezati. Ispravnije je prvo naneti takav proizvod na sunđer ili krpu, a zatim očistiti površine.