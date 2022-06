Fizička aktivnost i suplementacija - recept za zdrav život!

Mislite na svoje zdravlje na vreme i uzmite vaše zdravlje u svoje ruke!

Vežbanje i zdravlje

Koliko puta ste čuli da je fizička aktivnost neophodna za zdrav život? I zaista je tako. Redovna fizička aktivnost je jedan od najefikasnijih načina da se prevenira većina bolesti modernog doba, uključujući i šećernu i kardiovaskularne bolesti.

Kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, uglavnom se osvrćemo na to koliko je fizičke aktivnosti potrebno i dovoljno da bi se bolesti sprečile, ali često zanemarujemo šta je ono što svi koji se redovno bavimo sportom treba da unosimo u dovoljnim količinama.

Pored adekvatne i izbalansirane ishrane sa dovoljno ugljenih hidrata, proteina i poli- i mono-nezasićenih masti, svi oni koji se redovno bave sportom, uključujući i rekreativce, treba da obrate pažnju na adekvatan unos vitamina i minerala.

Suplementi za fizičku aktivnost

Koji su to vitamini i minerali potrebni svima nama koji imamo redovnu fizičku aktivnost?

Na prvom mestu, to je vitamin C. Pored toga što je snažan antioksidans, i poboljšava imuni odgovor, vitamin C doprinosi i bržem rastu i oporavku tkiva, uključujući i brži oporavak mišića nakon treninga.

Vitamin D je nešto što često zaboravljamo, a nažalost živimo u epidemiji njegovog deficita. Pored povoljnog uticaja na imuni sistem i zdravlje kostiju, vitamin D pojačava mišićnu snagu i performanse tokom fizičke aktivnosti.



Omega 3 masne kiseline su još jedna stavka koja je svima nama koji imamo redovnu fizičku aktivnost neophodna, a nažalost, često bude zaboravljena. U slučaju deficita ovih masnih kiselina regeneracija mišićnog tkiva nakon aktivnosti je usporena, a može doći čak i do razgradnje proteina mišića. Adekvatan unos omega 3 masnih kiselina je neophodan kako bi se sprečila razgradnja mišićnih proteina, a to je posebno važno za sve one sa insulinskom rezistencijom. Omega 3 masne kiseline upravo poboljšavaju insulinsku senzitivnost i na taj način sprečavaju propadanje mišićnih vlakana.

Vitamini i minerali za bolji rad mišića

Vitamin B12 je takođe nešto o čemu treba misliti prilikom redovne fizičke aktivnosti. On učestvuje u proizvodnji eritrocita i boljoj distribuciji kiseonika do mišićnih ćelija. Takođe, vitamin B12 povoljno utiče i na nervne ćelije, omogućavajući na taj način bolju komunikaciju između mozga i mišića, i bolju mišićnu koordinaciju, kao i sam mišićni rast.

Ono što takođe savetujem svima koji se redovno bave sportom jeste da obrate pažnju i na unos magnezijuma. To je mineral koji igra vitalnu ulogu u procesu mišićne kontrakcije, povećava nivo energije, smanjuje umor i neprijatne grčeve. Nije svaki preparat magnezijuma isti. Magnezijum u formi oksida ima veće koncentracije, ali se nažalost mnogo manje resorbuje. Moja preporuka je magnezijum u formi citrata, jer ima mnogo bolju resorpciju i iskoristljivost.

Ono što je važno jeste da treba imati na umu da svi mi koji imamo redovnu fizičku aktivnost imamo i povećane potrebe za svim navedenim vitaminima i mineralima, u poređenju sa onima koji fizičku aktivnost nemaju. Hrana često ne bude dovoljan izvor, i zato je važno ne zaboraviti adekvatnu suplementaciju. Kao lekar uvek savetujem konsultaciju sa lekarom pre upotrebe svakog novog preparata.

Mislite na svoje zdravlje na vreme i uzmite vaše zdravlje u svoje ruke!

Autor: P.R.