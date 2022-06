Uoči turističke sezone iz Vlade Crne Gore saopštena su veoma optimistička očekivanja u kojima se čak najavljuje da bi ove godine mogao biti dostignut rekord iz 2019. godine kada je zarađeno milijardu eura.

Turistički poslanici ukazuju na dobru predsezonu, ali i na rizike koji mogu uticati na dolazak turista.

Kao pozitivni momenat za predstojeću sezonu, Marko Nikolić izvršni direktor hotela "Princess" u Baru ističe da su zbog programa Evropa sad i povećanja plata ovog leta ugostitelji lako odabrali radnu snagu za sezonu, jer nije otišla na hrvatsko primorje.

Saopštava da su skoro čitav maj ove godine, kapaciteti Hotela “Princess” bili gotovo u potpunosti popunjeni, a da je od sredine juna krenulo punjenje kapaciteta gostima koji dolaze na odmor.

“Na rizike u pogledu punjenja kapaciteta u svim vrstama smještaja, dakle, i u kolektivnim i individualnim, može uticati oslanjanje hotelijera na jedno ili nekoliko tržišta. Takva je situacija sa ukrajinskim tržištem koje se naglo razvilo u 2020. i 2021.godini, a ove godine to tržište izostaje u potpunosti. Hotel Princess u Baru vrši disperziju te vrste rizika na način da limitira kvotu punjenja sa jednog dominantnog tržišta na određeni procenat. Primjeri dobre prakse ukazuju na to da nijedno tržište ne bi smjelo da učestvuje više od 30% u ukupnom broju i strukturi noćenja odnosno gostiju. Dakle, svi hoteli koji su svoje planove bazirali na očekivanju gostiju iz Ukrajine i Rusije imaće slabije punjenje kapaciteta u onoj mjeri u kojoj su ta očekivanja postojala”, predviđa Nikolić.

Marko Nikolić, izvršni direktor Hotela “Princess” iz Bara, kaže da ako je suditi po parametrima poslovanja iz maja ove godine, trebalo bi da sezona 2022. obori rekorde, a ističe da su hoteli povećali cene smeštaja od 10 do 15 odsto, ali da nisu povećavali, za sada, cene hrane i pića u hotelu i da su one na nivou prošle godine. U Hotelu Princess ostvareni broj noćenja u maju 2022.godine veći je za 16% u odnosu na maj 2019.godine.



U Baru će vas dojč kafa koštati od 1,5 do dva eura, kolači koštaju od 2,5 do 3 eura, sokovi u restoranima pored mora koštaju od dva do 2,5 eura, pivo od tri do četiri eura.

“Hotel “Princess” u Baru ima totalno razumevanje od gostiju koji se rado vraćaju svake godine na letovanje, bez obzira na sve okolnosti I sa pandemijom, ratom u Ukrajini, I povećanjem cena. Svesni smo činjenice da se I avio karte cene povećavaju svakodnevno, a Crna Gora je jedna avio destinacija te smo hteli u svemu u svemu tomeda ostanemo konkurentni I smatram da smo uspeli samim tim što smo hotel otvorili 20og februara jer je bilo interesovanje od strane naših partnera, tako da smo do sada organizovali puno dogadjaja I puno konferencija a to nisu konferencije kao prošle godine manjeg kapacitet već su većeg za preko stotinu ljudi, I u peiodu aprila, maja I juna mi beležimo veliki broj noćenja I broj prihoda u odnosu na 2019 godinu. Mi smo se kao I prošle godine dosta okrenuli region, mnogo smo dostupniji našim komšijama to su prevashodno tržište Bosne I Hercegovine I Srbije odakle I dalje beležimo ast broja gostiju I što nam je jako važno vraćamo se na neka bitna tržišta Poljske, Nemačke I Izraela”, ističe Ljiljana Lukšić, direktor prodaje I marketinga.

Hotel "Princess" svake godine investira u enterijer kako bi pružio bolju uslugu gostiju, najveći akcenat ove godine stavljen je na pool bar odnosno na terasu pool bar-a pored spoljašnjeg bazena koji je prošle godine bio jako popularno. Kompletno je renoviran, rasveta je pojačana, otvorena je i kuhinja na pool bar-u. Izdvaja ih to što su jedini hotel resort u Bar-u, sadrži i spa centar, konferencijske sadržaje, svi bitni dogadjaji ne mogu da prodju mimo njih koji se održavaju u gradu. Nalaze se na samoj obali mora a opet blizu centra na šetalištu koje je pešačka zona. Imaju hotelsku plažu, ležaljke pored hotelskog bazena kao i na plaži, koje je besplatno za goste. Gosti imaju sveobuhvatu uslugu u hotelu, hrana je mediteranska, morski plodovi, lokalna, međunarodna, evropska, velnes centar sa hidromasažnom kadom, saunama i teretanom, bazen unutrašnji i spoljašnji, aktivnosti za najmladje a i za starije. Ono što turistima znači jeste i parking koji ovaj hotel poseduje za svoje goste.



Uvek su se ponosili time što su jedna multikulturalna i multikonfesionalna zajednica, to se vidi na svakom koraku i u samom gradu, takodje u starom gradu Bar-u.

"Obavezno sugerišemo našim gostima da posete to je jedan od najstarijih gradova te vrste u Crnoj Gori sa jako bogatom istorijom. Da udju u stari grad da prodju kaldrmom i prodju tim ruševinama, nažalost zemljotresom 1979 godine pretrpeo je veliku štetu i od tada nije više naseljivan, naselje oko starog grada je vrlo živo. Mogu se upoznati sa tradicijom tog područja. U opštini Bar u Sutomoru se nalaze četiri crkve koje su dvooltarske što je jako specifično u Crnoj Gori, više nigde nema takvih crkava gde su se hrišćani pravoslavne i katoličke vere vekovima molili zajedno"-otkriva Ljiljana Lukšić ispred Princess hotela i nastavlja

"Bar se nalazi u blizini svih ostalih primorskih gradova, kao i nedaleko od aerodroma Tivat i Podgorice. Prostire se na dve čarobne obale a to je morska i jezerska sa druge strane. Nalazi se Skadarsko jezero, blizu je i Šavsko jezero koji već pripada opštini Ulcinj ali je jako blizu, prepručujemo put izmedju dve čarobne obale. Krstarenje Skadarskim jezerom, gostima koji dolaze kod nas ne može biti dosadno, mogu u Turističkoj organizaciji Bara da se informišu o aktivnostima, pešačkim turama, vinskim turama, turama meda, biciklističkim turama, sve trase su inače označene.

Sa morske strane Bar nudi razne kruzing varijante, od Bara do odredjenih tačaka u Crnoj Gori. Od sredine jula do sredine avgusta u Baru ima svake nedelje jedan veći koncert u sklopu sa manifestacijom "leto sa zvezdama", takodje u sklopu Barskog letopisa bogat kulturno zabavni program. Bar je grad i u njemu se živi tokom cele godine, on je i po svojoj veličini i ponudi na prvom mestu"-završava Ljiljana Lukšić ispred hotela “Princess”.



