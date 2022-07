Kada je holivudski glumac Bred Pit javno progovorio o svojoj borbi sa prozopagnozijom, poznatom i kao "slepilo lica" veći deo javnosti nije ni čuo da takvu vrstu poremećaja funkcije mozga zadužena za prepoznavanja lica.

Predsednik društva neurologa Srbije profesor doktor Ranko Raičević kaže da ljudi koji boluju od ove bolesti mogu imati neprijatnosti tokom socijalne komunikacije do ozbiljne smetnje koje remete i psihičko i fizičko funkcionisanje pacijenata.

- Agnozije su vrlo čest problem u neurologiji. Dve godine smo govorili o dve vrste - gubitku osećaja za ukus i miris koji je bio pratilac pandemije koronavirusa. Imamo i druge agnozije, taktilnu agnoziju, kada ne možemo po dodiru da prepoznamo o kojem je predmetu reč - naveo je Raičević.

On je objasnio da osobe koje boluju od prozopagnozije ne mogu da prepoznaju bliske osobe, poput prijatelja, dok članove porodice propoznaje.

- Prvi simptomi se najčešće priprisuju zaboravu, nespavanju, stresu, umoru...Smatra se da dva do tri odsto osoba ima neki od ovih poremećaja. Oni su češći kod ljudi koji manje spavaju, koriste psihoaktivne supstance, ne samo droge nego i lekove, poput sedativa. To je složen poremećaj pažnje, jer nije dovoljno da su samo čula očuvana. Do toga mogu dovesti vaskularna oboljenja, moždani udari, neurodegenerativna oboljenja, infekcije - rekao je Raičević.

Za prozopagnoziju postoje kongitivni treninzi. Tada se potencija da čovek pamti ljude po načinu govora, hoda, radi se na razvoju bočnih strana. Na primer, pacijenti koji imaju ovu bolest ne mogu da prate film, jer im se uvek pojavljuju "novi" likovi. Troje od 100 ljudi nije mali broj, a da nije Bred Pita ne bi pričali o ovome