Stručnjaci upozoravaju: Zašto VEŠ nikada ne treba da SUŠITE u kući?

Osim pojave buđi, mogući su i drugi problemi, pre svega zdravstveni.

Bez obzira da li je toplije ili hladnije vreme, mnogi ljudi imaju naviku da suše veš u kući.

To pogotovo predstavlja problem za one koji nemaju dvorište ili terasu, pa im je to jedina mogućnost.

Ipak, trebalo bi da pronađete alternativu jer stručnjaci upozoravaju da je veoma nezdravo sušiti veš u kući.

Mokra garderoba i vlaga predstavljaju savršene uslove za nastanak buđi, pogotovo ako u kući imate lošu ventilaciju.

– Tokom kišnog perioda nivo vlage se povećava u domu i napolju. U slučaju da se vlaga “zarobi” u prostorijama, a temperatura počne da raste, možete da očekujete pojavu buđi u kući. Zapravo, to su idealni uslovi za razvoj plesni – kaže Ibrahim Eč, stručnjak iz Službe bezbednosti i zaštite životne sredine.

Ako u kući imate instaliran sistem klima uređaja koji funkcionišu kao regulatori vlage, trebalo bi da koristite tu funkciju što češće radi zdravlja. I dok plesan nastaje zbog vlage u prostorijama i najčešće zahvata zidne površine i ćoškove, ljudi se takođe mogu suočiti sa još jednim problemom – skrivenom buđi.

Produženi period povišene vlažnosti može da utiče na širenje plesni koja se može skrivati iza građevinskih materijala. Vlaga tada dopire do skrivenih mesta i plesan počinje da se širi.

Buđ u kući može da izazove pojavu raznih zdravstvenih problema, posebno kod ljudi koji imaju problem sa respiratornim tegobama.

Nije potvrđeno da je pojava buđi direktno povezana sa specifičnim bolestima, iako dosta ljudi prijavljuje zdravstvene probleme zbog njenog prisustva u kući.

Postoje različite vrsti plesni koji mogu da izazove probleme sa zdravljem, a najčešće je reč ooslabljenom imunom sistemu ili alergijskim reakcijama.

Autor: