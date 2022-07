ISKLJUČITE HORMONE GOJENJA I TRAJNO SE REŠITE KILOGRAMA: Metoda doktorke provereno topi salo

Ako većinu vremena provodite vežbajući i hranaite se zdravo, a kilogrami se samo "lepe" za vas, a naročito u predelu stomaka, postoji mogućnost da su za to glavni krivci hormoni, odnosno njihova neravnoteža.

Srećom, moguće je uticati na hormone na potpuno prirodan način. Smanjenim količinama šećera, izbacivanjem prerađene i brze hrane, izbegavanjem mlečnih proizvoda, alkohola i kofeina dobro ćete uticati na nivo šećera u krvi i insulin.

Ovih 5 znakova ukazuju da je za salo kriv nepravilan rad hormona:

1. Hranite se pravilno, a ipak dobijate salo na struku

Ako ste imali relativno ravan stomak veći deo života, a onda se dogodilo da vam "preko noći" stomak poraste, razlog bi mogli da budu hormoni.

"Sa godinama telo može postati neosetljivo na insulin, što znači da počinje da hrani masnoće umesto da ih sagorieva. Kod žena se pojačava dominacija estrogena kako se približavamo perimenopauzi, a ona potstiče insulinsku rezistenciju, koja onda uzrokuje gomilanje sala na stomaku”, objašnjava nutricionista Sara Gotfrajd.

2. Telo vam ne šalje znak da ste siti

Insulinska rezistencija, kaže dr. Gotfrajd, može uticati i na neke druge važne hormone.

"Ima veliki uticaj na leptin, tzv. hormon gladi, koji upozorava telo kada je sito. Povišen nivo insulina može da dovede do povišenog nivoa leptina. To ne znači, kao što ste možda pomislili, da ćete zbog toga bolje prepoznavati kada trebate da prestanete da jedete – konstantno povišen leptin može dovesti do prestanka funkcionisanja receptora za leptin", ističe dr. Gotfrajd.

Ti receptori tada prestaju da šalju signale mozgu kojima javljaju da vam je dosta hrane i događa se nešto potpuno drugačije od onoga što bi leptin trebao da kontroliše– nastavićete da jedete i nećete primati signal koji kaže da ste siti, a posledice u vidu nakupljanja kilograma su neizbežne.

3. Imate česte promene raspoloženja

U godinama pre, ali i posle menopauze ženama se nivo estrogena drastično menja, utičući na promene raspoloženja, ali i na nakupljanje masnoća na stomaku.

Prema mnogobrojnim studijama upravo su te promene razlog zbog kojeg žene imaju viši rizik za razvoj poremećaja raspoloženja od muškaraca. To je i životni period u kojem žene češće prijavljuju pojavu depresije. Promene nivoa estrogena su sasvim prirodne u tom periodu, pa ne treba optuživati sebe za povećanje težine, kaže dr. Gotfrajd.

"Ako se neuspešno borite protiv nakupljenih kilograma ne krivite sebe i i svoju lošu disciplinu. Verovatno su se vaši hormoni okrenuli protiv vas", kaže ona.

"Umesto toga, fokusirajte se na ono što možete kontrolisati i trudite se da vam obroci sadrže dosta povrća, nemasnih proteina, složenih ugljenih hidrata i zdravih masnoća.

4. Stalno ste pod stresom

Još jedan važan igrač u hormonskoj igri koji izuzetno utiče na kilažu je i kortizol koji obično nazivaju hormonom stresa. Nivo kortizola raste kada vaše telo oseća da ste preterano uznemireni i zabrinuti, a i one mogu voditi do nakupljanja masnoća na stomaku.

Prema doktorki Džeklin Montoji, do toga dolazi jer telo ulazi u način rada „bori se ili beži”. Visok nivo stresa i zabrinutosti mogu dovesti telo u stanje borbe za preživljavanje u kojem nivo kortizola raste i javlja telu da skladišti više masti.

5. Iscrpljeni ste i muči vas nesanica

Nesanica i iscrpljenost mogu biti jasni znakovi da su upravo hormoni krivi za nakupljanje težine. Manjak sna uzrokuje umor koji vodi do stresa i nesanice, a to utiče na nivo hormona, naročito kortizola. "Njegov visok nivo može da dovede do snižavanja nivoa hormona štitne žlezde, što može uzrokovati debljanje na stomaku", objašnjava dr Montoja.

Kako da pobedite hormone u 40 dana i trajno se rešite kilograma:

Glavni problem kod borbe protiv hormonske neravnoteže koja uzrokuje nakupljanje masnoća u struku što je sve povezano – jedna promena u organizmu vodi do druge. Ipak, nije potrebno odmah posezati za lekovima, jer i promena stila života može dosta da pomogne.

"Pametnim dnevnim izborima hrane, redovnim vežbanjem, urednim spavanjem i upravljanjem stresnim situacijama možete se suprotstaviti hormonskoj neravnoteži”, kaže dr. Montoja i savetuje:

"Preporučujem na 40 dana ukinuti šećer, gluten, mlečne proizvode, alkohol i kofein. Važno je pojesti oko pola kilograma povrća na dan, zajedno sa nemasnim proteinima. Cilj je smanjiti nutritivni stres oštrim smanjenjem količina visokoreaktivne hrane."

Kako biste uspešno promenili ishranu, dr Gotfrejd preporučuje post sa prekidima, a posebno ističe post 16:8.

To znači da sve obroke pojedete u roku od 8 sati, nakon čega sledi period posta od 16 sati. Vreme u kojem jedete, odnosno ne jedete, izaberite prema svom životnom ritmu. Savetuje i vežbe visokog intenziteta i obavezno sedam do osam sati spavanja svake noći, jer ako loše spavamo bićemo stalno umorni, a kada smo umorni verovatnije je da ćemo se prejedati.

Ovakvim režimom moguće je istopiti salo bez ikakvih posledica po zdravlje, a ujedno dovesti i rad hormona u normalu.

Autor: Z.L.