Muškarci, EVO kako da OJAČATE LIBIDO: Neredovan seksualni život izaziva OZBILJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME - REŠITE ovo brzo

Aktivan seksualni život jedan je od važnih preduslova za zdravu, stabilnu vezu i održavanje bliskosti između partnera, ali je takođe veoma bitan i za održavanje fizičkog zdravlja žene i muškarca.

Kod muškarca se seksualna neaktivnost može loše odraziti na zdravlje prostate. Pored rizika od erektilne disfunkcije, neredovan seksualni život može izazvati i probleme sa prostatom.

Erektilna disfunkcija smatra se trajnom ili povremenom nesposobnošću da se postigne i održi erekcija neophodna za seksualni odnos.

Nasuprot tome, redovna ejakulacija smanjuje rizik od zdravstvenih problema. Aktivan seksualni život utiče pozitivno na krvni pritisak, rad srca i krvnih sudova, smanjuje nivo stresa i pomaže kod nesanice.

Međutim, ono što takođe može praviti problem u slučaju mnogih muškaraca je slab libido koji je sinonim za seksualnu želju. Razlozi za pad libida mogu biti različiti od hormonskog poremećaja, preko svakodnevne izloženosti stresu, određeni psihički problemi ili bolesti poput dijabetesa, oboljenja štitne žlezde ili korišćenja antidepresiva.

Sve ove navedene stavke mogu uticati na pad libida. Prvi korak u rešavanju problema je da pronađete uzrok, a zatim da započnete rešavanje problema.

Kako povećati libido?

Preispitajte svoju vezu

Pre nego što bilo šta uradite, razmislite dobro i analizirajte svoju vezu. Da li još uvek volite partnerku? Da li osećate seksualnu želju u odnosu na nju? Da li fantazirate? Šta vas uzbuđuje kada razmišljate o njoj?

Postavite sebi određena pitanja koja će vam pomoći da shvatite da li je možda problem u vezi u kojoj ste. Možda je jednostavno došlo do gašenja strasti i seksualne energije prema partnerki. U tom slučaju odlučite da li želite da ostanete u vezi. Ukoliko to bude vaš izbor, razgovarajte sa partnerkom, recite joj šta vam je poterebno kada je seks u pitanju, poslušajte i nju jer dobar seks zahteva da obe strane budu zadovoljene.

Pregledajte se

Uradite analize krvi i hormona kako biste otklonili još jedan faktor koji bi mogao uticati na pad libida.

Povećajte fizičku aktivnost

Ovo dovodi do lučenja endorfina, hormona zaslužnog za dobro raspoloženje. Gubitak težine i povećanje energije dovodi do većeg zadovoljstva samim sobom, povećanja samopouzdanja, a uz to ide i jačanje libida.

Pravilna ishrana

Ovde podrazumevamo unos vitamina i minerala, gvožđa, cinka i i vitamina C, B2, E, kao i D i F koji su bitni za održavanje seksualne želje. Namirnice koje su prirodni afrodizijaci su: nar, smokva, banana, čokolada, badem, med i crveno vino.

