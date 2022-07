'PRAVA DIJAGNOSTIKA JE POLA LEČENJA!' - Evo kako da pomognete sebi kod bolnih stanja ŠAKE i PODLAKTICE (VIDEO)

Uzroci za bol u šaci i rukama mogu biti različliti, ali je najbitnije uraditi dobru dijagnostiku, kako bi lečenje bilo što uspešnije, rekao je za TV PINK Miloš Mrkić iz West Medica.

Mrkić ističe da su uzroci često frakture radijusa, prelom podlakatne kosti, kao i situacije kada je klizavo, na jesen i zimu, pa dolazi do padova.

- To se posebno odnosi na starije sugrađanje, gde nije retkost da se izgubi ravnoteža, pa se pri padu povredi taj deo ruke - rekao je Mrkić.

Kako kaže, ostala stanja su oboljenja tetiva, artroza palca zbog telefona.

- Neće proći puno vremena da dođe do toga da nam palac bude u problemu, što dovodi do različitih bolesti - rekao je Mrkić.

On ističe da je poznat i sindrom karpalnog kanala, gde, usled pritiska i oslanjanja na podlaktive, šake, usled kucanja na tastaturi i svakodnevnog funkcionisanja, pritisne nerv koji prolazi tuda i to dovodi do problema sa stegnutošću ligamentata koje vrše pritisak na sam nerv.

- Simptomi koji nam pokazuju da nešto nije u redu jesu utrnutost, bol, ograničenje pokretljivosti, ispadanje predmeta, ostajemo bez fine koordinisanje radnje na koju smo navikli i koje su nam potrebne - rekao je Mrkić.

Dodaje da problemi mogu doći i iz vratnog dela kičme, kako kaže, najbitnija je dobra dijagnostika kako bi znali šta je tačno uzrokovalo problem.

- Ono što može da pomogne pri ovim stanjima jesu vežbe, koje su najbitnije. Međutim, najbitnije je odrediti fazu kada njih treba staviti u prvi plan. Većina ovih stanja je takvog tipa da morate prvo da utičete na cirkulaciju same zone - rekao je Mrkić.

Kako kaže, fizikalnom terapijom delujemo na pokretljivost i smanjenje bola, zatim, kada to uspemo možemo da uključimo vežbe. Dodaje da je jako bitno ne počinjati sa vežbama ranije nego što je to potrebno.

- Dođite na pregled, lekar će lako da odredi koji vid lečenja, šta je uzrokovalo bolno stanje i umnogome olakšati lečenje - rekao je Mrkić.

