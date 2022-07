Nemojte da ih zaboravite: 7 predmeta koje ljudi ne ponesu na letovanje i uvek se POKAJU zbog toga

U jeku priprema za dugo iščekivano letovanje, svi se trude da spakuju sve što im je potrebno. Naravno, tu su garderoba, donji veš, osnovni lekovi i dokumenti, ali uvek postoji nedoumica da li je spakovano baš sve što će biti potrebno.

Odmah po dolasku na destinaciju, mnogi shvate da nije. kako bi se ova situacija sprečila, savetujemo da sa pakovanjem, prvenstveno, počnete na vreme. Neka to bude makar nekoliko dana pre putovanja.

Uz to, ne bi bilo loše da napravite spisak, na čijem vrhu će se naći najosnovnije stvari, poput novca i malopre pomenutih stvari. Uz to, bilo bi dobro da ponesete i sledećih 7, jer nije redak sluačj da vam na letovanju baš one zafale.

1. Kućne papuče

Iako se nalaze u mnogim hotelima, ljudima generalno može da bude neprijatno da nose hotelske papuče koje je neko nosio pre njih. Za kretanje po sobi, kućne papuče će vam biti zaista korisne. Bolje je da ih ponesete nego da svojim tabanima proveravate koliko je temeljno usisan tepih u sobi.

2. Spavaćica

Možda mislite da vam neće trebati preko leta, ali lako može doći do promene vremenskih prilika i do zahlađenja, naročito noću. Zato bi bilo dobrod a uvek na putovanje ponesete pidžamu ili spavaćicu. ne zauzima puno mesta, a može da bude korisna.

3. Trenerka

Komplet trenerke ili neke druge dugačke i komotne odeće uvek treba da ponesete sa sobom na letovanje, upravo iz malopre pomenutog razloga. Može lako doći do promene vremena.

4. Grickalica/ makazice za nokte

Često je zaboravljate, a uvek vam je potrebna. Kad već pakuete pincetu i turpiju, ne bi bilo loše da ponesete i grickalicu za nokte.

5. Zaštita protiv insekata

Ukoliko ste se barem jednom borili protiv insekata u primorju, znate koliko je to uzaludna borba. Pitanje je da li ćete u svom smeštaju imati komarnike ili aparate koji teraju insekte, zato je uvek bolje da ponesete jedan takav aparat ili neki preparat na putovanje.

6. Prašak za veš

Ne bi bilo loše da spakujete malo praška za veš, koji će vam dobro doći ako slučajno isprljate garderobu, pa želite da je operete na ruke. Ukoliko svakako planirate da perete veš na odmoru, ako idete, na primer, u selo, onda prašak svakako treba da se nađe u putnoj torbi.

7. Krema za opekotine

Pored regularne kreme sa zaštitnim faktorom koja sprečava nastanak opekotina od sunca, ne bi bilo loše da imate i neki melem ili kremu koja treba da ublaži tegove, ako se desi da izgorite.

Autor: Z.L.