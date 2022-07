Muškarci obožavaju ovu pozu u se*su, a žene dovodi do ludila

Svi su već čuli za pozu 69 i o njoj ne moramo mnogo da govorimo, a nova poza koja je zaintrigirala mnoge na mrežama je poza 77.

Ne brinite, ova poza ne zahteva nikave posebne akrobacije ni veštine, dovoljno je da budete raspoloženi za novotarije u krevetu. Položaj 77 najviše podseća na čuveni „kašika“ položaj, a podrazumeva da oba partnera leže na boku tako da je partner iza žene.

Da dodatno pojasnimo – neophodno je da muškarac i žena leže tako da oboje gledaju u istom smeru, a da on bude iza nje. Zatim prebacite nogu na kojoj ne ležite oko iste te noge (dakle one koja je gore) na muškarcu. Kada on uđe u vas, ispravljajte noge u istom ritmu u kom on to radi (što će olakšati penetraciju).

Tu sledi i najzanimljiviji deo – jednom kada prodre u vas, treba da ostanete „prilepljeni“, ali da se oboje savijete u struku tako da formirate od trupa ka gore oblik V i pomerite noge pod uglom od 45 stepeni.

Zvuči komplikovano, ali kada probate u praksi shvatićete da je sve to vrlo jednostavno.

Kažu da je ovaj položaj intezivan i da sjajno stimuliše G tačku, kao i da vam daje priliku da budete veoma intimni – partner može da vas ljubi po vratu, grudima, ali i da mazi vaš klitoris.