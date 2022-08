Da li nam preti nova epidemija?POJAVILA SE NOVA VRSTA VIRUSA - ZOVU GA PARADAZJ GRIP! Napada decu, a LEKA NEMA

Dok se svet i dalje bori sa pandemijom korona virusa, kao i majmunskim boginjama, u Indiji se pojavila bolest koja ima strašne simptome, a nazvana je virusom "paradajz gripa". Indijske vlasti identifikovale su ovu bolest još u maju, a sada navode da je zaraženo skoro stotinu dece.

"Paradajz grip" dobio je neobično ime zbog simptoma, pošto se na koži prvo pojave crvene izbočine koje mogu da narastu do veličine paradajza, prenosi "Lanset".

Bolni, crveni plikovi po telu primećeni su kod 82 dece uzrasta do sedam godina, a postoji i dvadesetak suspektnih slučajeva koji se prate, i ta deca su uzrasta između pet i deset godina.

"Ova retka virusna infekcija je u fazi endemije, i smatra se da nije opasna po život. Zabeležena je kod dece mlađe od pet godina, u indijskoj državi Kerala. Deca su najugroženija od 'paradajz gripa' ili 'paradajz groznice' jer se virus prenosi bliskim kontaktom kakav je uobičajen za tu starosnu grupu", prenosi "Lanset".

Za ovu bolest trenutno nema leka, vrlo je zarazna i nalikuje bolesti ruku, nogu i usta, prenosi taj magazin. Jedine opcije lečenja su uzimanje velike količine tečnosti i odmor. Deca kod kojih je bolest potvrđena nalaze se u izolaciji.

"Ako se ne žarište ne bude držalo pod kontrolom, rizikujemo da se virus proširi i među odraslima što bi moglo da ima ozbljne posledice", navodi "Lanset".

Simptomi "paradajz gripa" su:

Crveni plikovi po koži

Temperatura

Umor

Bol u zglobovima

Povraćanje

Dijareja

Dehidriranje

Bolovi u mišićima i kostima

Pedijatar: Paradajz grip je bolest ruku, nogu i usta

Mora da se prati svaki bolesnik jer i kovid je u samom početku štedeo decu, a onda se ustremio i na njih - istakao je pedijatar dr Saša Milićević. On objašnjava da je "paradajz grip" bolest ruku, nogu i usta.

- Odnosno, to je virusno oboljenje koje se povremeno javlja kod dece i manifestuje se s plikovima u predelu šaka, stopala i oko usne duplje. Nekad bude povišena temperatura, malaksalost, odbijanje hrane, lošije opšte stanje malog pacijenta praćeno neraspoloženjem. Obično ima dobar tok, prođe samo od sebe. Posebna terapija nije potrebna, sem lekova za povišenu temperaturu. Poželjno je da dete koliko je moguće miruje i da pet do deset dana ne ide u kolektiv - kaže dr Milićević, ali ističe da u Srbiji zasad nema mesta panici jer do sada nije zabeležen nijedan slučaj ove zaraze.