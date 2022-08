OPREZ: OVO SU NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE USPORAVAJU MRŠAVLJENJE!

Skidanje viška kilograma i pravljenje plana koji će vas odvesti pravo do cilja nije uvek tako jednostavan.

Znamo da je mršavljenje mnogima na vrhu „to do“ liste. I to ne samo zato što višak kilograma predstavlja estetski problem, već je i ozbiljan zdravstveni problem. Međutim, skidanje viška kilograma i pravljenje plana koji će vas odvesti pravo do cilja nije uvek tako jednostavan.

Pored svakodnevnog stresa, obaveza, nedostatka vremena u čitavu sliku se ubacila i epidemija koja dodatno sve otežava. Što zbog povećanog stresa, ali i zbog zatvorenih fitnes centara, drastično smanjenih poseta ovim mestima i generalno smanjenog kretanja.

Ali ne smete da se prepustite ni stresu ni izgovorima.

Gojaznost je povezana sa mnogim zdravstvenim problemima kao što su dijabetes ili na primer bolesti srca. Često zbog gojaznosti opada i kvalitet vašeg života, zato je važno da tom višku kilograma stanete na put što pre.

Kada kažemo što pre, ne mislimo da na Google ukucate „kako brzo smršati“ ili „najbolja dijeta za mršavljenje“ i primenite ono što vam se prikaže na prvoj stranici. Često upravo zbog ovakvog pristupa, višak sa kojim se borite nigde ne odlazi, broj na vagi se ne pomera, obimi ostaju isti i čini vam se da tapkate u mestu.

U ovom tekstu vam pišemo o pet najčešćih grešaka koje se prave kada se kreće na put ka rezultatu i upravo su te greške glavni krivac za to tapkanje u mestu.

POSTAVLJANJE NEREALNIH CILJEVA

Lako je reći – smršaću za dva meseca 15kg ili od sutra se samo zdravo hranim, izbacujem sve slatkiše, ne pijem sokove, prestajem sa pušenjem i krećem da treniram 6x nedeljno.UMESTO TOGA: postavite manje, za početak realnije ciljeve. Pre svega, i manji uspeh je uspeh. Ukoliko su ciljevi nerealni, moguće je da ćete pre odustati jer nećete videti ni taj mali napredak. Čak i gubitak od pola kg do 1kg na nedeljnom nivou može da ima pozitivan uticaj na pritisak i na bolju kontrolu šećera u krvi, posebno kod pacijenata sa dijabetesom.

BRZE DIJETE I STRIKTNI REŽIMI ISHRANE

Videli ste, čitali ste na forumima, čuli ste od komšinice da je baš ta neka dijeta ili način ishrane prava stvar za mršavljenje. Njima je uspelo da za samo mesec dana izgube 15kg. Pre svega, -15kg za tako kratak period nije zdravo, u to da li je istinito- nećemo da ulazimo. Pored toga, ako je nešto „radilo“ za nekoga, ne znači da će i za vas. Ukoliko ste u mogućnosti, najbolje bi bilo da se posavetujete sa nutricionistom o načinu ishrane i izboru namirnica u skladu sa vašim ciljevima. Oni će vam dati najbolje savete i preporuke.UMESTO TOGA: trudite se da ne idete na dijete i specijalne režime ishrane koji će trajati dva meseca i koji će vam dosaditi. Potrudite se da popravite svoje loše navike, trudite se da se hranite zdravo i da usvojite zdrav stil života. Svaka dijeta koja od vas traži da se odreknete u potpunosti određenih grupa namirnica je često i crvena lampica koja upozorava da takav način ishrane nije održiv i ruši vaš balans.

PRESKAKANJE OBROKA I IZGLADNJIVANJE

Jedno veliko NE za ovu „strategiju“! Kada preskačete obroke ne dajete vašem telu dovoljno nutrijenata. Hrana je naše gorivo. Zato, kako i u automobil sipamo gorivo da bismo negde otišli, tako moramo da damo gorivo i našem telu kako bi obavljalo zadatke u toku dana, kako bismo izdržali na treningu, na poslu, u dnevnim aktivnostima sa našim porodicama…UMESTO TOGA: uobročite se. Važno je da imate sva tri obroka u toku dana i u redu je da između obroka imate i zdravu užinu. Ne uskraćujte sebi obroke jer na taj način možete da uskratite sebi dovoljnu količinu proteina, koji podstiče razvijanje mišićne mase, zdravlje kostiju i imuni sistem.

NE BUDITE ROBOVI BROJEVA NA VAGI

Ta jedna cifra (vaša težina) koju vam vaga pokazuje često može biti obeshrabrujuća i ona je samo jedan mali pokazatelj vašeg zdravstvenog stanja. Važno je da znate da postoje i drugi indikatori koje treba da pratite, kao što su na primer vaši obimi, krvna slika, pritisak…

UMESTO TOGA: ne budite opterećeni toliko brojem na vagi. Nije neophodno da se merite svaki dan jer ti brojevi često mogu da izazovu frustraciju i da vas demotivišu. Obratite pažnju na one brojke koje ne proveravate svakodnevno: krvna slika, nivo šećera, pritisak… kada se ti brojevi poprave, znajte da napredujete. U jednom trenutku, i vaga će to pokazati.

SAMO INTENZIVNI TRENINZI

Da se razumemo, fizička aktivnost je nešto što uvek preporučujemo i nešto što treba da bude deo vašeg dana. Međutim, ukoliko se ne hranite zdravo, a to želite da nadomestite intenzivnim treninzima u teretani, to vas neće dovesti do rezultata. Lošu ishranu ne možete „izbrisati“ napornim treningom.

UMESTO TOGA: i trening i ishrana. Takođe, oporavak posle treninga je važan. Slušajte telo, budite dosledni ali ne preterujte i ne izlažite se riziku od povreda. Jedite zdravo kako bi vaše telo bilo spremno za fizičku aktivnost koja mu predstoji.

Pored ovih 5 saveta, na spisak bismo dodali još neke koji mogu da vam budu od koristi:

IZBEGAVAJTE PRISTUP SVE ILI NIŠTA

Izbegavajte da govorite sledeće: „nikada više neću jesti čokoladu“, a umesto čokolade može da stoji i bilo koja druga namirnica. Uvek sebi možete povremeno priuštiti parče torte ili kockicu čokolade. Promene zahtevaju vreme, to uvek imajte na umu. Sve namirnice mogu da se uklope u zdravu ishranu, pitanje je koliko ih konzumiramo i koliko često.

OPROSTITE SEBI AKO NEGDE POGREŠITE

Jedan obrok neće napraviti baš tu neophodnu promenu, neće vam dodati 3kg ako ga pojedete ili oduzeti 3 kg ukoliko ga ne pojedete. Svaki obrok je vaša prilika da napravite dobar izbor. Ukoliko ste pojeli burger za ručak, to ne znači da treba da pojedete i picu za večeru pod izgovorom da ste već „uprskali sve“. Niste, za večeru možete pojesti salatu sa lososom i brokolijem i već se vraćate balansu.

SAN JE VAŽAN

Vaš mozak, kao i celo telo, koriste san kako bi se oporavili. Težite ka tome da svako veče obezbedite sebi između 7 i 8 sati sna. Dugoročni efekti lošeg sna mogu imati ozbiljne posledice po vaše zdravlje: povećava se rizik od visokog pritiska, povećava se šećer u krvi, gojaznost, kao i problemi sa srcem.

POKUŠAJTE DA SMANJITE STRES

Naučite da se opustite, jer opuštanjem usporavate rad srca, smanjuje se pritisak, poboljšava se probava i povećava se protok krvi kroz važne mišiće. Popularne tehnike koje vam mogu pomoći da usporite vaš puls uključuju duboko disanje, masažu i meditaciju.

Želimo vam srećan i uspešan put ka rezultatu i ka zdravim životnim navikama. I zapamtite – dajte sebi vremena za promenu. Rezultati ne dolaze preko noći.

