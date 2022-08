Često plače ili menja ponašanje prema vama: 5 znakova da muškarac prolazi kroz krizu SREDNJIH GODINA

Evo kako da mu pomognete

Kriza srednjih godina pogađa jednako i muškarce i žene, ali iz nekog razloga, muškarci se sa njom suočavaju daleko teže.

Prema stručnjacima, u pitanju je period u kome mnogi preispituju svoje životne odluke, a statistika kaže da se gotovo 25 odsto ljudi žali na manjak životnih postignuća, a mnogi počinju da žale i za propuštenim prilikama i greškama iz prošlosti.

U nekim slučajevima, muškarci mogu i potpuno da promene svoje ponašanje, postanu razdražljivi ili tužni, a u tim momentima, neophodno je da osete da su okruženi ljubavlju. Neophodno je da ih bliske osobe bodre i podržavaju.

Ukoliko prepoznate ovakvo ponašanje kod svog partnera, znajte da je ušao u krizu srednjih godina, i da mu je vaša blizina potrebnija nego ikada do sad.

1. Pad sreće i zadovoljstva životom

Sreća ima svoj put u toku života, a kod velikog broja ljudi ona zavisi isključivo od životnih postignuća u datom momentu. Muškarci u srednjim godinama mogu da se osete kao da nisu u stanju da postignu više ništa i to može da im pruži neverovatno nezadovoljstvo, koje može da ih dovede do toga da preispituju sve svoje životne postupke i odluke.

Neretko, naići će u svom malom istraživanju na gomilu propuštenih prilika koje su život mogle da mu učine lagodnijim ili lepšim.

Na vama je da mu pružite podršku i da odagnate kajanje koje on oseća. Pričajte sa njim o gomili stvari koju je postigao i o tome kako i te stvari treba da mu pričinjavaju sreću. Pokažite mu da ste i vi ponosni na njega. Ukoliko zaplače, nemojte da se iznenadite.

2. Promene ponašanja

Osobe koje prolaze kroz krizu srednjih godina, često promene svoje uobičajeno ponašanje. Ponekad su te navike veoma očigledne. Postoji, na primer, uverenje da muškarci u krizi srednjih godina počinju da kupuju skupe satove, odela ili automobile.

Emotivni muškarci mogu postati zatvoreni, dok oni koji su do tada bili čvrsti, mogu postati veoma osetljivi, i lako briznuti u plač.

3. Osećaj praznine

Mnogi osećaju strah od starenja, kao i to da su u poslednjoj životnoj dobi u kojoj mogu nešto da postignu, pa osete i enormni pritisak. Tada se mnogima javljaju različite ideje o pokretanju biznisa ili putovanju koje su daleko izvan njgeovih finansijskih mogućnosti. Za neke to može dovesti do nepromišljenih i štetnih radnji, za druge je to prilika za ispunjenje životnog sna.

Vi budite njegov glas razuma.

4. Nostalgija

Dok su se životi ljudi u četrdesetim godinama više ili manje ustalili, muškarci sa krizom srednjih godina mogu da osećaju nostalgiju za nekim prošlim vremenima. Postoji mnogo stvari koje mogu da mu nedostaju, od putovanja u mladosti do igračaka iz detinjstva.

Možete mu prirediti neko iznenađenje. Na primer, uplatite zajedničko letovanje na mesto koje mu je ostalo u najlepšem sećanju, ili mu poklonite nešto što ga podseća na detinjstvo.

5. Upoređivanje s drugima

Ljudi u srednjim godinama neretko počnu da se upoređuju sa drugima, i obično se čini da to poređenje ne ide u njihovu korist. Odjednom će mu se činiti da su svi oko njega srećniji, bogatiji, imaju bolju karijeru…

Najbolje je da ih uvek podsećate na sve što zapravo jesu postigli.