Kako su stres i višak kilograma povezani?

„Sve ti je to na nervnoj bazi“ – koliko puta ste samo čuli ovu rečenicu.

U poslednje vreme neki, možda i prečesto. Da li znate da upravo stres može značajno uticati na vašu sposobnost da održite zdravu telesnu težinu. I ne samo to, taj isti stres vas može sprečiti da izgubite željeni višak kilograma.

Često do toga dolazi zbog visokog nivoa hormona stresa kortizola, nezdravog ponašanja i nezdravih izbora izazvanih stresom, a često je u pitanju kombinacija ova dva. Ono što je sigurno jeste da je veza između stresa i viška kilograma veoma jaka

VEZA IZMEĐU STRESA I KORTIZOLA

Istraživači već dugo znaju da porast hormona stresa – kortizola, može dovesti do povećanja telesne težine. Svaki put kada ste pod stresom, nadbubrežne žlezde oslobađaju adrenalin i kortizol, i kao rezultat toga, glukoza (vaš primarni izvor energije) se oslobađa u vaš krvotok.

Čitav ovaj proces napravljen je da bi vam se obezbedila dodatna energija koja vam je potrebna za beg iz rizične situacije. Onog momenta kada pretnja nestane, vaš adrenalin opadne kao i šećer u krvi. Ovo je trenutak kada se kortizol luči velikom brzinom kako bi brzo nadomestio neophodnu energiju.

ŽELJA ZA ŠEĆEROM I KORTIZOL

Kako je šećer taj koji obezbeđuje telu brz izvor energije, za koju misli da mu je u tim stresnim situacijama potrebna, upravo su zbog toga slatkiši ti za kojima posežete kada ste pod stresom.

Posebno loša strana konzumiranja te količine šećera je ta što vaše telo ima običaj da skladišti šećer, posebno nakon stresnih situacija. Ta se energija skladišti uglavnom u obliku trbušne masti, koje se kasnije nije najlakše rešiti.

Upravo ovako započinje začarani ciklus: pod stresom ste, oslobodi se kortizol, ugojite se, žudite za više šećera, jedete više šećera, stvara se višak kilograma, pod stresom ste… Znate kako ide dalje.

I važno je da znate još nešto, čak i ako ne jedete hranu koja je masna i puna šećera, znajte da kortizol takođe usporava metabolizam. Što opet, otežava gubitak kilograma.

NEZDRAVE NAVIKE IZAZVANE STRESOMPored hormonalnih promena koje su povezane sa stresom, stres vas može podstaći i da krenete sa određenim nezdravim navikama, koje u velikoj meri mogu doprineti stvaranju viška kilograma. Emocionalno prejedanje: povećani nivo kortizola ne samo da će pojačati želju za nezdravom hranom, nego će vas navesti da jedete i više nego što biste to obično činili. Možda ćete osetiti u tim trenucima da vam grickanje i slatkiši daju osećaj privremene slobode od stresa, ali znajte da veoma otežava vaše upravljanje telesnom težinom. Brza i “pristupačna” hrana: kad ste pod stresom, a ne planirate svoje obroke, obično jedete prvo što vidite i / ili ono što je lako i dostupno, instant, iz kesice, a to nije uvek najzdravija opcija, složićete se.Manje fizičke aktivnosti: uz sve zahteve vašeg dnevnog rasporeda, vežbanje može biti jedna od poslednjih stvari na vašoj listi obaveza i često je ona koja “trpi”. Ako je tako, znajte da niste sami. Odlazak i povratak s posla i sati provedeni sedeći za stolom mogu vam ostaviti baš malo mogućnosti za fizičku aktivnost. Gledajte da to nadoknadite bar tako što ćete na posao ići biciklom, peške ili ćete možda koristiti stepenice umesto lifta. Nađite bar malo vremena da se pokrenete i aktivirate. Sve se računa!

Preskakanje obroka: Kad žonglirate sa desetak stvari odjednom, zdrav obrok se veoma lako, kao i fizička aktivnost, spušta na listi prioriteta. Ne preskačite doručak zato što žurite, spremite ga veče ranije. Uvek postoji način!

Manje sna: mnogi ljudi prijavljuju probleme sa spavanjem kada su pod stresom. A istraživanja kažu da je taj nedostatak sna povezan sa sporijim metabolizmom. Osećaj umora takođe može umanjiti snagu volje i doprineti nezdravim navikama u ishrani.

KAKO DA IZAĐETE IZ ZAČARANOG KRUGA?Izaći iz začaranog kruga stresa i gomilanja viška kilograma nije lako, ali nije i nemoguće. Važne su rutina i odlučnost. Evo nekoliko predloga kako da razbijete ovaj začaran krug:Neka vam fizička aktivnost bude prioritet: vežbanje je ključna komponenta kada govorimo o smanjenju stresa i upravljanju telesnom težinom. Može vam pomoći da rešite oba problema istovremeno, tako da je od suštinskog značaja za sprečavanje povećanja telesne težine. Bez obzira da li ćete ići u šetnju tokom pauze za ručak ili se uputiti u teretani nakon posla, uvrstite redovno vežbanje u svoju svakodnevnu rutinu.Zdravija “hrana za utehu”: ne trebaju vam ugljeni hidrati ili masti da biste se osećali bolje. Kokice ili voćka su mnogo bolji izbor, a učiniće isti efekat kao i neka od nezdravih poslastica. Potrudite se da na policama imate zdrave izbore kako ne biste došli u iskušenje, pogotovo u stresnom periodu.Vodite dnevnik ishrane: dnevnik će vam pomoći da obratite pažnju na vaše prehrambene navike. Što vam može pomoći da steknete kontrolu nad hranom koju unosite. Određene studije su pokazale da oni koji vode dnevnik ishrane imaju veću verovatnoću da upravljaju svojom težinom od onih koji to ne rade. Ukoliko ne volite da pišete i volite da vam je sve online, koristite neku od aplikacija za praćenje unosa hrane.

Pijte dovoljno vode: žeđ i glad se mogu često pomešati. A često mešanje ove dve žudnje može vas navesti da pojedete više kalorija nego što je potrebno vašem telu. Što će na kraju rezultirati stvaranjem viška kilograma. Mnogo je lakše prepoznati glad nakon što ste uklonili žeđ. Ako je prošlo samo nekoliko sati od kada ste poslednji put jeli i osećate ponovo glad, prvo popijte malo vode. Ako i dalje osećate glad, uzmite neku zdravu grickalicu (orašasti plodovi su uvek dobar izbor).Pravi izbor suplemenata: kada uvodite suplemente u ishranu važno je da znate da su bezbedni za korišćenje, da su na prirodnoj bazi i da isključuju dobro poznati jojo efekat. Upravo sve kriterijume zadovoljava Herbafast Avantgarde. U Herbafast Avantgarde kapsulama posebno je značajno istaći ulogu minerala hroma (Cr), koji daje svoj doprinos smanjenju želje za slatkišima i regulaciji metabolizma šećera u krvi – a to je važno i za sve osobe sa insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, kao i osobama sa metaboličkim sindromom.Nešto za vašu dušu: nađite vremena u toku dana za stvari koje volite da radite. Ako vas opušta čitanje knjige, muzika, ples, joga… izdvojite bar pola sata za tu aktivnost koja pozitivno utiče na vas i na vaše raspoloženje. Na taj način možete smanjiti nivo kortizola što vam može pomoći da efikasnije upravljate vašom težinom.

