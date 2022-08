Ne radite ovo: PET stvari koje će UNIŠTITI i najstabilniju vezu

Ukoliko ste u vezi koja vam prija i u kojoj vam je lepo, ove stvari nikako ne bi trebalo da radite.

Prigovaranje



Niko ne voli a porovodi vreme pored nekoga ko stalno gunđa, naročita ukoliko se radi o emotivnom partneru. Ukoliko shvatite da ste počeli to da radite, zaustavite se odmah. Vaša nervoza sa posla ili drugi problemi ne moraju da budu iskaljeni na partneru jer on ili ona mogu da steknu utisak da su oni razlog vaše nervoze.

Nemojte da vam partner bude vreća za izbacivanje negativne energije i dajte mu/joj prostora. Izađite odvojeno i nemojte prigovarati za svaku sitnicu, čak i kada vam se ne čini kao sitnica…

Nezainteresovanost



Najčešće do "nezainteresovanosti" ne dolazi svesno, već monotonijom ostalih segmenata života. Osobe koje mnogo rade i žive za posao mogu da se nađu u začaranom krugu napornih dana. Nemojte da dopustite da vam poso bude jedina bitna stvar u životu i stvar na kojoj je fokus. Takođe, pokušajte da vam to ne bude jedina tema za razgovor sa parnerom. Organizujte večeru sa njom ili njim i za to vreme ugasite telefon. Ne javljajte se kancelariji, ne odgovarajte na mejlove, uzmite neko vreme samo za vas dvoje.

Forsiranje braka



Već ste dugo u vezi i samo čekate da vas zaprosi. Već je prošlo dosta vremena i vreme je za prsten, zar ne? Nemojte forsirati ništa, nemojte žuriti u vezi, čak i ako ste na početku veze i jako zaljubljeni, nemojte žuriti upoznavati se s roditeljima, niti sa bio čim drugim. Uživajte u trenutku.



Nepoverenje



Stub svake veze su ljubav i povrenje. Ukoliko stalno razbijate glavu gde je, s kim je, šta radi, prirodno je da ćete postati nervozniji, što će se itekako odraziti i na vaš odnos sa osobom sa kojom ste kao i na celu vašu vezu. Kada poverenje nestane, veza može ići samo nizbrdo.

Kukanje



Kukanje nije nikome prijatno za slušanje. Ponekad je lako zaboraviti da nismo jedini koji imaju svoje probleme. LJudi vole da budu okruženi ljudima pozitivnom energijom pa vodite računa o tome idući put kada krenete da se žalite na svaku sitnicu koja vas je taj dan pogodila.

