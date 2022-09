KOLIKO ĆE TRAJATI VAŠA VEZA! Rešite test i saznajte da li će vaša veza opstati

Ovo je test za sve nas koji već na početku veze maštamo o tome kako će izgledati budućnost sa partnerom, ali mnogo toga može da otkrije i onim malo racionalnijim koji umeju da iskontrolišu svoje misli.

Spremite papir i olovku, zapisujte odgovore, zabavite se i saznajte.

Nakon svakog pitanja odgovorite sa “Da” ili “Ne”, saberite svoje odgovore i na kraju teksta pročitajte šta vam oni poručuju.

1. Da li biste mogli da se udate za izabranika koji je znatno niži od vas?

2. Da li je prikladno da roditelje svoje druge polovine zovete mama i tata?

3. Da li dopuštate mogućnost neverstva ako nikada ne saznate za to?

4. Da li ste spremni da podržite karijeru svog supružnika na račun svoje?

5. Hoćete li otkazati planirano veče sa prijateljima ako vas druga druga osoba zamoli da ostanete kod kuće, navodeći kao razlog loše raspoloženje?

6. Došli ste sa posla veoma umorni, hoćete li kuvati večeru, znajući da će se vaša voljena uskoro vratiti sa posla?

7. Ako vaša druga polovina iznenada izjavi da želi da ide na egzotično putovanje na Tajland, bez vas. Hoćete li se buniti?

8. Ako se vaši pogledi na roditeljstvo razlikuju, da li ćete insistirati na svom mišljenju?

9. Ako vaš bliski prijatelj ili devojka podeli ličnu tajnu sa vama i zamoli vas da nikome ne pričate o tome, zar nećete ni svojoj drugoj polovini?

Više DA

Veoma je moguće da je on onaj pravi, da vaša veza ima potencijala i da ćete ostati dugo zajedno. Ipak, ne zaboravite da u vezi obraćate pažnju i na svoje želje i potrebe, a ne samo na njega. To što ste u vezi ne znači da treba da se promenite i odustanete od svojih snova ili hobija. Izdvojte vreme za stvari koje volite i koje vam prijaju. Ako se potpuno podredite svom partneru, onda će se postepeno u vama povećavati nezadovoljstvo, a to može da dovede do kraha odnosa. Da biste usrećili druge, morate i sami da budete srećni! isto tako treba da čujete svoju drugu polovinu. Ne pokušavajte da ga promenite, ne namećite mu svoje stavove i mišljenja, već ga poštujte i volite takvog kakav je.

Više NE

Pazite da se prerano ne završi! Cenite svoju slobodu više od bilo čega i neophodno vam je da imate lični prostor. Poštujete i njegov, i to je zaista za divljenje. Ipak, treba da vodite računa o tome da se ne otuđite previše i na taj način postanete jedno drugome stranci. Potrebno je da imate neke zajedničke aktivnosti, nešto u čemu ćete uživati u paru, kako biste kvalitetno provodili vreme.

Pokazujte pažnju i privrženost ako želite da veza potraje. Ponekad ni malo ljubomore nije naodmet, čisto da začini vezu, da pokaže da vam je i dalje stalo. Partner će to znati da ceni.