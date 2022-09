Naučite MAČIJI govor tela: Šta vam ljubimica pokazuje svojim držanjem, šta očima, a šta zadnjicom i repom

Mace pronalaze različite načine da pokažu šta žele ili kako se osećaju.

Mačke ljudi doživlajvaju kao misteriozna bića i već vekovima o njima kolaju različite glasine i mitovi.

Čak i danas, ljudi su slabije upoznati sa načinima na koje mačke komuniciraju sa nama, nego što je to na primer, slučaj sa psima.

Ove krznene lepotice nalaze različite načine da nam saopšte šta žele i kako se osećaju i to rade gotovo svim delovima svog tela.

Rep

Položaj i pokreti koje mačka pravi sa svojim repom, mogu da vam kažu mnoge stvari o tome kako se ona oseća. Mačka upravo repom pokazuje kada je uplašena, uzbuđena, opuštena ili ljuta. Najjasniji znak koji možete uočiti je pomeranje repa napred-nazad, čime vam mačka poručuje da je ostavite na miru.

Držanje

Videli ste sigurno situaciju u kojoj mačka izboči leđa, često kada joj se približi pas. Iako mačke deluju hrabro i često prve napadaju pse, izbočena leđa su često znak straha. Pretpostavlja se da je to jedan od vidova samoodbrane, jer mačka sa izbočenim leđima deluje krupnije.

Oči

Oči su kod mačaka, baš kao i kod ljudi, ogledala duše. Širom otvorene oči mačke pokazuju da je ona strogo usresređena na određeni predmet ili pojavu, poput ptica na prozoru.

Kada ljubimac polako trepće, poručuje vam da se oseća opušteno i mirno. Potpuno raširene zenice pokazuju strah.

Uši

Ukoliko su uši mace povijene ka nazad, ona je zadovoljna i spremna za igru. Uznemirena je, sa druge strane, ako su joj uši uperene ka napred. Ako su joj uši uzdignute na stranu ili čak unazad to znači da je mačka previše uzbuđena.

Vodite računa kada su joj uši skroz ka nazad, jer je to znak besa i agresije.

Zadnjica

Pretposatavlja se da, kada mačka okrene svoju zadnjicu ka drugoj mački, to nema nikakvu negativnu konotaciju, već samo predstavlja vid pozdrava. Moguće je da je isto značenje i kada to rede ljudima.

Kada se mačka proteže i podigne zadnjicu, to je poziv da nastavite da je mazite ili češkate, ako to već uveliko radite, upravo na tom mestu. To znači da vas obožava i da se osećasigurn i srećno pored vas.

