OVO MORATE DA IMATE! Daje fantastičan ukus hrani, veoma je zdrav, a pomaže vam i da SMRŠATE

Glavni preduslov za gubljenje telesne težine i viška masti iz organizma jeste ubrzanje metabolizma.

Jedan od korisnih koraka koje možete da preduzete, jeste da redovno u svoj ručak stavljate jedan poseban začin, koji se na dalekom istoku Azije već vekovima smatra prirodnim lekom i tradicionalnom namirnicom.

U pitanju je kurkuma, poznata još kao “indijski šafran”.

Brojni testovi su utvrdili njeno blagotvorno dejstvo po ljudsko zdravlje. Njen glavni aktivan sastojak je alkaloid kurkumin, koji ovom začinu daje prepoznatljivu žutu boju. Kurkuma je bogata mineralima, proteinima, ugljenim hidratima i esencijalnim uljima.

Istraživanje koje je, doduše, vršeno na životinjama, pokazalo je da kurkumin može da smanji rast masnog tkiva i tako smanji telesnu težinu, kontroliše ponovno gojenje i poboljša osetljivost na insulin.

Pored toga, studija koju su sproveli italijanski naučnici, u kojoj su učestvovale 44 osobe koje u prošlosti nisu uspevale da smršaju, pokazala je da dva dodavanje 800 mg kurkumina i 8 mg piperina 2 puta dnevno u ishranu, dovodi do mršavljenja i smanjenja indeksa telesne mase.

Naučnici su primetili i to da je i posle konzumacije kurkumina, došlo do porasta nivoa adiponektina u telu, a to je hormon koji pomaže upravo u regulisanju metabolizma.

Kako koristiti kurkumu za mršavljenje?

Čaj od kurkume je sjajan način za to! Samo sipajte šoljicu ili dve kurkume u vodu i stavite na ringlu da proključa. Pijte dok je toplo.

Drugi način jeste da dodate kurkumu jelima. Odlično se uklapa u jela koja sadrže pirinač i krompir.

Još jedna opcija je mleko od kurkume. Sve što je potrebno jeste da zagrejete mleko na srednjoj temperaturi, za šta vam je potrebno oko 6 minuta, pa ga sipate u šolju i dodate kašičicu kurkume u prahu i dobro promešajte.

Ipak, ne zaboravite da vam kurkuma ne može pomoći ako nastavite sa unosom nezdrave hrane, obilnim dezertima, gaziranim sokovima i kasnim večerama.