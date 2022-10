PILEĆI PAPRIKAŠ SA NOKLICAMA: Pravi domaćinski ukus ručka, sve meko, fino, topi se u ustima (VIDEO)

Paprikaš, pored gulaša i pasulja spada u klasike srpske kuhinje koje svaka domaćica zna da skuva. To su jela koja se bukvalno sama spremaju. Ukoliko do sada niste probali pileći paprikaš sa noklicama, sada je pravo vreme. One se pripremaju od samo 3 sastojka i nema šanse da vam ne uspeju.