LAZANJA BEZ REĐANJA SLOJEVA: Bez kuvanja bešamel sosa, a jednako ukusna kao prava - nikad lakše se pravi

Ako volite italijansku kuhinju, onda ste i ljubitelj lazanja i ovaj jednostavan recept bez ređanja slojeva će vas oduševiti.

Lazanje su jedno od najpopularnijih jela italijanske kuhinje, ali za njima ne zaostaju ni pica, špagete bolonjeze ili karbonare... One se prave tako što se između kora ređaju slojevi proprženog mlevenog mesa, zatim bešamel sos i na kraju se pospu sirom. Sve se to zapeče u rerni i lazanje su spreme.

Naravno mleveno meso i bešamel možete da menjate drugim nadevima i sosevima, po vašoj želji. Prvi pisani italijanski recept za lazanje otkriven je u anonimnom rukopisu iz 14. veka pronađenom u blizini Napulja. Po ovom receptu, one su se spremale na sledeći način: listovi testa su se kuvali u provreloj vodi, pa su se posipali začinima i rendanim sirom. Začini su najverovatnije podrazumevali so, biber i šećer, ali možda i kombinaciju cimeta, karanfilića, muškatnog oraščića i šafrana. Predlažemo vam recept za jednostavnije lazanje koje se prave bez ređanja slojeva, pa su idealne za one koje su u žurbi, a vole kvalitetnu i ukusnu hranu.

Prirpema: Na malo ulja prodinstajte crni luk, pa dodajte secakne pečurke i beli luk, a kada se i to prodinsta dodajte mleveno meso. Dobro promešajte, posolite, pobiberite i pržite. Nakon što se meso isprži sipajte paradajz sos, jednu šolju vode, pospite origanom, promešajte i dodajte izlomljene kore za lazanje. Opet dobro promešajte da se ne zalepe. Poklopite i kuvajte dok ne omekša. Povremeno proverite da vidite da li fali tečnosti i ako nedostaje dosipajte vodu. U posudi pomešajte brašno, pavlaku za kuvanje i rendani sir. Dobro sjedinite i dodajte u tiganj i opet promešajte. Pospite parmezanom i pecite na 180°C oko 40 minuta.

Autor: Z.L.