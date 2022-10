Svako skrivanje istine će vam se žestoko obiti o glavu: Pet najčešćih LAŽI na prvom dejtu

Svaka laž, čak i kada vam deluje bezazleno, skupo se plaća

Sasvim je normalno da na prvom dejtu želimo da ostavimo što bolji utisak.

Međutim, često ćemo preterati u “friziranju” istine i koristiti laži, za koje mislimo da su bezazlene.

Ali, uvek imajte u vidu da je iskrenost mnogo bolja opcija, jer koliko uopšte možete da sakrijete pravu istinu od svog partnera.

Pet najčešćih laži na prvo dejtu:

Finansijski status

Kroz istoriju, muškarci su se često procenjivali na osnovu njihovog imovinskog stanja – setimo se samo da je dugo dobrom prilikom smatran neko ko nije nežan, prijatan, pažljiv, već samo imućan.

U današnje vreme to nije toliko izraženo. Međutim, negde je ostalo usađeno očekivanje da muškarci trebaju da zarađuju mnogo novca. Zbog toga ne čudi što muškarci ponekad umeju da se predstave bogatijima nego što jesu, ali to danas nije vezano isključivo za pol, pa tako i devojke ponekad umeju da se trude da ostave utisak da su imućnije.

Finansijski status možda nije baš prikladna tema za prvi sastanak, ali pokazivanje imovinske moći i pokušaj impresioniranja ipak je dosta zapažen. To se može videti po načinu oblačenja, pažljivog biranja mesta za prvi sastanak, kao i kroz razgovor o “avionima i kamionima” koji postoje samo negde u mašti.

Poslednja veza

Nikome nije prijatno da na prvom sastanku čuje da je osoba koja mu se dopada bila u vezi do pre samo pet dana, zar ne? Zato nije neobično da neko tvrdi da mu se poslednji raskid dogodio odavno i da je sve to vreme bio sam. Ukoliko je još bio ostavljen, ili ostavljena, neretko možemo čuti i ružne reči, verovatno i brojne neistine o nekadašnjem partneru. Jedini problem je što ove tvrdnje ne možemo lako proveriti, posebno ne nakon jednog sastanka. Međutim, ako bivši dečko ili devojka definitivno više nije u njegovom ili njenom životu, to svakako nije nešto o čemu treba brinuti previše.

Životne okolnosti

Mnogi nisu oduševljeni time što žive s roditeljima ili cimerima, pa nije neobično da neko ovaj detalj prikrije na prvom sastanku. Ipak, to spada u stvari koje se razotkriju vrlo brzo.



Svaki posao koji se radi vredno, odgovorno i pošteno jeste posao za ponos, ali svedoci smo da ponekad, želeći da se prikažemo u lepom svetlu, umemo da se nahvalimo i predstavimo kao da radimo nešto mnogo važnije. Ipak, ono što je najimpresivnije svakako je iskrenost, pa treba proceniti koliko osoba s druge strane stola preuveličava. Svakako je veoma bitno da znate da li se vaš potencijalni partner bavi nekim nelegalnim i sumnjivim poslovima. Ako vam neki od detalja koje vam prepričava zvuče sumnjivo, ne libite se da toj temi posvetite više vremena.

Stvarne namere

Bezbroj puta dogodilo se da se neko predstavlja kao osoba koja želi stabilnu vezu, samo da bi se ispostavilo da je u tom trenutku života interesuje isključivo – vođenje ljubavi. Ukoliko ste i vi zainteresovani za to, najvažnije je biti iskren o namerama.

Autor: