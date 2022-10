OTKRIVAMO: Ovo je razlog zašto gotovo SVAKI LJUBIMAC spava SKLUPČAN - iznenadićete se!

Neka ponašanja naših ljubimaca duboko su ukorenjena u evoluciji, pa tako i ovo, koje datira iz vremena kada još nije bilo normalno da psi žive sa nama i spavaju na kauču.

Često kažemo da su psi čovekovi najbolji prijatelji. Između ostalog i zato što svojim neobičnim i razigranim ponašanjem umeju da nas nasmeju i razvesele, ali mora se priznati da ponekad umeju da budu pomalo čudni, kada nagnu glavu ili dok im pričamo ili iz čista mira kad počmu da se veselo valjaju po travi, prenosi portal Mental Floss.

Međutim, postoje i one urođene pseće navike i ponašanja za koje stručnjaci danas imaju naučna objašnjenja. Sigurno ste primetili da se psi uvek sklupčaju u klupko pre nego što slatko zaspu. Ali ako mislite da je to samo hvatanje što je moguće udobnije pozicije, niste sasvim u pravu.

Naime, dr Margaret Gruen, asistentkinja bihejvioralne medicine na Fakultetu veterinarske medicine Državnog univerziteta “ NY State”, kaže da ona ima korene u evoluciji pasa.

Kada psi spavaju u divljini, posebno tamo gde je veoma hladno, oni će iskopati gnezdo u zemlji i sklupčati se u njemu. Telo uvijeno u lopticu omogućava im da bolje zadrže toplotu.

Takođe, ova pozicija štiti njihove najranjivije organe od potencijalnih predatora – objašnjava dr Gruen. Da, vaš pas je sklupčan da zaštiti svoje unutrašnje organe.

Naravno, ljudima ovo zvuči glupo, jer znaju da njihov ljubimac nije u opasnosti, ali sa stanovišta pasa, to je vrlo razumna taktika koju su nasledili od predaka, kaže on. Postoji još jedan razlog za koji se čini da ima više smisla, to je da se vaš pas ugnezdio na takav način da se generalno zaštiti od spoljnih pretnji. Za njih je san stanje u kome su ranjivi, pa se štite.

Autor: Z.L.