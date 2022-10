Ovaj ŽELI samo malo VRELE AKCIJE, pa ide dalje - Znaci koje NE treba IGNORISATI, muškarcu je samo ovo u planu

Malo “prljavih” misli može da začini vezu između dvoje ljudi i učini je zanimljivijom. Ipak, postoje granice koje je neophodno postaviti.

Iako muškarci važe za one čiji um češće zaluta na tu “prljavu” stranu, ne može se reći ni da je ženski baš „najčistiji“. Postoje znaci upozorenja, koji vam poručuju da će se veza sa osobom “prljavih” misli svesti samo na seks i da zapravo s njim samo gubite vreme. Evo koji su to znaci:

ON VAS DODIRUJE VEĆ PRI PRVOM SUSRETU

Možda ćete pomisliti da samo želi da situaciju među vama učini opuštenijom, ali ako vas muškarac dodiruje već pri prvom susretu, to je znak da vas on već zamišlja u svojoj postelji. Nije strašno ako vam skloni kosu sa lica da bi video vaše oči, ali ako vam dodiruje recimo unutrašnji deo butine, to je alarm koji ne bi trebalo da ignorišete.

U TOKU RAZGOVORA SA VAMA ON UBACUJE VULGARNE KOMENTARE

Muškarac čiji je um konstantno ispunjen mislima o seksu će vrlo često u toku razgovora provlačiti i neke nepristojne komentare. Možda će pohvaliti vaš dekolte ili haljinu koja vam je pripijena uz telo. On će možda smatrati da su to komplimenti i da vama laska kada tako govori, ali to je dokaz da on vas samo kao seksualni objekat.

ZANIMA GA VAŠE SEKSUALNO ISKUSTVO VEĆ NA PRVOM SASTANAKU

Sasvim je logično da ćete pre ili kasnije sa muškarcem koji vam se dopada pričati o seksualnim iskustvima, ali zar baš na prvom sastanku? Ako je ovo pitanje usledilo nedugo nakon što ste poručili prvu turu pića, znajte da imate posla sa nekim kome su misli vrlo, ali vrlo prljave. Sa takvom osobom jednostavno nije moguće stvaranje normalne veze, jer je seks sve što je njemu na pameti.

ON VAM ŠALJE SVOJE GOLE FOTOGRAFIJE

Nema momka na ovoj planeti koji neće bar jednom pokušati da od devojke koja mu se dopada “izvuče” neku njenu obnaženu fotografiju. S druge strane, muškarci obično nisu voljni da i sami šalju takve fotografije. Ali, ako vam je on tek što ste razmenili brojeve telefona poslao svoju nagu fotografiju ili sebe u nekoj seksi pozi, trebalo bi da znate na šta će se odnos s njim svoditi.

ON ZNA IMENA SVIH POZNATIH PORNO ZVEZDA

Pornografija je odavno prestala da bude tabu tema. U muškom društvu se često čuju imena sajtova na kojima mogu da se gledaju online filmovi sa najvećim porno zvezdama, međutim ako taj momak za kog ste mislili da je tako poseban zna imena svih devojaka u svetu filmova za odrasle, to je znak da je njegov um preopterećen smećem. Da li zaista želite da izlazite sa nekim ko će vas upoređivati sa porno zvezdama?

Autor: Z.L.